Amparo Ballivián aseguró que los acuerdos arribados en el Bloque de Unidad siguen vigentes 

“Yo no voy a descansar hasta que haya un candidato único de la oposición”, dijo la precandidata a la presidencia Amparo Ballivián, quien aclaró que los acuerdos arribados en el Bloque de Unidad, siguen vigentes.

La precandidata a la presidencia de Bolivia, Amparo Ballivián, se refirió este viernes en una entrevista exclusiva realizada en el programa Que No Me Pierda de Red Uno, a la vigencia de los acuerdos suscritos en el Bloque de Unidad, que buscan la unidad de un solo frente político, y un solo candidato rumbo a los comicios presidenciales 2025.

Al respecto aseguró que dichos acuerdos siguen intactos, tal como lo publicó el vocero del Bloque de Unidad, Carlos Mesa en pasados días.

“No hemos quedado el día de hoy en absolutamente nada, eso quiere decir que los acuerdos a los que hemos llegado hace varios días y que fueron comunicados públicamente por el vocero Carlos Mesa, el día 25 de marzo, a través de su cuenta de “X” que lo envió siguen vigentes”, manifestó Ballivián.

Respecto a las observaciones realizadas por Jorge ‘Tuto’ Quiroga, sobre a las encuestas y cómo definir a ese candidato único, dijo que ese tema es algo que se debe discutir en el bloque.

“Hicimos un acuerdo y el acuerdo se hizo público, el acuerdo está vigente al día de hoy. Que se lo puede revisar claro, que se lo puede revisar, si cambian las circunstancias, considero de que deberíamos volver a discutir el acuerdo, veamos cuales son las nuevas circunstancias, argumentemos. Mientras no suceda eso, el acuerdo está vigente” reiteró Ballivián.

Señaló que ella tiene fe de que se cumpla el objetivo final y dijo que hará todo lo posible y cooperará para que exista un solo candidato, para lo cual señaló que se debe superar todos los obstáculos.

“Yo sabía desde un principio de que esto no sería fácil, hay obstáculos en el camino y si estamos pretendiendo ser presidente de la República, por favor, si uno llega a la silla presidencial van a haber obstáculos. Uno no puede darse por vencido al primer escollo, uno tiene que tener fe del objetivo final y como superar los obstáculos, yo no voy a descansar hasta que haya un candidato único de la oposición”, puntualizó Ballivián.

