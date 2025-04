Andrónico es proclamado en Potosí y promete atender demandas, pero pide preservar el Estado Plurinacional

El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, fue proclamado como candidato presidencial ayer en el Norte Potosí; el legislador evista agradeció el respaldo recibido por parte de las organizaciones sociales del norte potosino, se comprometió a trabajar en la atención de demandas regionales y pidió unidad para defender el Estado Plurinacional.

Andrónico Rodríguez. Foto: Unitel

Fuente: ANF

Dirigentes de diferentes provincias organizaron el “Primer Encuentro Cultural y Social del Distrito 22 en la ciudad de Potosí”, al cual fue invitado Rodríguez para proclamarlo como candidato presidencial.

Durante el encuentro, los asistentes plantearon diversas necesidades relacionadas con educación, salud, infraestructura vial y desarrollo productivo. El presidente del Senado aseguró que su compromiso es canalizar esas demandas para que “dejen de ser promesas y se conviertan en realidades”.

“En el marco de nuestras competencias, asumimos el compromiso de visibilizarlas, canalizarlas y trabajar para que dejen de ser promesas y se conviertan en realidades”, expresó.

No obstante, remarcó que estos avances no serán sostenibles sin preservar las bases del actual modelo de Estado. “Nada de esto será posible si no preservamos las conquistas del Estado Plurinacional. La unidad del movimiento popular es fundamental. Debemos anteponer los intereses del pueblo”, señaló a través de sus redes sociales.

El joven legislador desató fricciones entre legisladores del Movimiento Al Socialismo que apoyan a Evo Morales porque, aparentemente, estaría buscando participar en los siguientes comicios electorales.

Sin embargo, Rodríguez en reiteradas ocasiones aseguró que no tiene en mente candidatear y pidió a sus colegas dejar de descalificarlo injustificadamente.