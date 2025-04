Andrónico no desmiente que está traicionando a Evo Morales, lo acusan diputados evistas

Tres diputados del ala evista reclaman al presidente del Senado que «acalle las voces» de quienes lo proclaman como candidato a la presidencia.

“Para mí, (Andrónico Rodríguez) va a ser un traidor hasta que me demuestre lo contrario. Nosotros denunciamos que iba a ser uno de los posibles traidores. ¿Dígame si salió y desmintió? La historia nos va a dar la razón. Se escuchan por los pasillos que está teniendo reuniones con Eva Copa. Él no sale y desmiente. En política, el que calla otorga, el que se calla acepta lo que le dicen”, sostuvo el diputado del ala evista del MAS, Anyelo Céspedes en declaraciones a la ANF.

Céspedes aseguró que todas las señales indican que es candidato de la derecha. “¿Quién es el candidato de Marcelo Claure? Andrónico Rodríguez. En pocas palabras, todo lo que nos demuestra es que él cayó en el juego de la derecha, de Marcelo Claure. Ahora su imagen está desgastada por culpa de él mismo, por caer en ese juego”.

Por su parte, el diputado Héctor Arce advirtió una falta de madurez de Rodríguez por no salir a desmentir si efectivamente es o no candidato presidencial

No fueron los únicos, similares criterios expresaron los diputados Leonardo Loza y Héctor Arce, que pidieron a Rodríguez, que haga callar las voces de quienes impulsan su candidatura a la presidencia; caso contrario, quedará como “otro traidor” de Evo Morales.

El aludido Presidente del Senado y también videpresidente de las seis federaciones de cocaleros dijo en reiteradas oportunidades que no será candidato presidencial en las elecciones generales del 17 de agosto; sin embargo, presuntos seguidores de ese político promocionan su imagen a través de banners, vallas publicitarias, proclamaciones públicas e incluso canciones.

Rodríguez no asistió a la convocatoria que hizo Evo Morales para una refundación de lo que fuera el MAS-IPSP ahora con el nombre de “Evo Pueblo”, por esa inasistencia el diputado evista Renán Cabezas acusó a Rodríguez de inventar una enfermedad y el aludido respondió que ese tipo de declaraciones son parte de una campaña de desprestigio.

El senador Loza, al ser consultado sobre si existe una fricción en el evismo, señaló que todos son libres de tomar decisiones y alejarse del proyecto político, así como lo hicieron otros dirigentes fundadores del “Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos”.

“Evo no tiene por qué pelearse con nadie, el que quiere irse, se irá; se respeta, no lo vamos a obligar a que esté con nosotros. Nuestras bases juzgarán, por ahora no hay fricción entre Evo y Andrónico. Vamos a respetar si se aleja. Si ya no quiero hacer política, es mi decisión”, argumentó Loza.