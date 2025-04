Andrónico Rodríguez aún analiza si será candidato o no y anunciará su decisión en un mensaje a la Nación

Su asesor jurídico afirma que aún no tomó una determinación al respecto, la cual será conocida en el transcurso de los próximos días o semanas en el marco del calendario electoral

Una vez que tome una determinación si va o no como candidato presidencial en las elecciones nacionales, Andrónico Rodríguez hará conocer su decisión en ‘un mensaje a la Nación’, afirmó este miércoles el director jurídico del Senado, Israel Quino, quien enfatizó que, entre tanto, el presidente de esa instancia legislativa se aboca a las actividades propias de su cargo y evita participar en proclamaciones a su persona, aunque dejó en claro que agradece esas muestras de respaldo.

“Agradecemos al pueblo boliviano, a las organizaciones sociales, ql movimiento popular organizado, peronalidades y líderes de opinión que nos han hecho llegar sus expresiones de adhesión yt afnidad al presidente Andrónico Rodríguez; justamente por responsabilidad y respeto a ellos, llegado el momento, tomará una determinación y a partir de ese momento emitirá un mensaje a la Nación y tendrá clara su postura respecto a este proceso eleccionario; a medida que transcurran las semanas su postura será de carácter político”, subrayó.

En diferentes regiones la campaña pro Andrónico se intensifica. Foto: RRSS

Quino recordó que existe aún un tiempo considerable para la decisión que deba tomar el senador del trópico de Cochabamba, habida cuenta que el 18, en principio, vence el plazo para la inscripción de los partidos políticos y las alianzas que e conformarán para participar en los comicios del 17 de agosto y, un mes después, hasta el 19 de mayo, se inscriben los binomios presidenciales que buscarán el voto de los bolivianos en las urnas.

“En el caso del presidente del Senado, cuando él tome una decisión y fije una postura al respecto (de la candidatura) va a emitir un mensaje a la Nación, se va a dirigir al pueblo boliviano y le va a decir cuál es su decisión final, si asume o no el desafío de ir a una candidatura presidencial, o las razones por las cuales no ha tomado esa decisión, esto se hará conocer posteriormente, porque se cumplen aún las fases del calendario electoral”, anunció.

El director jurídico del Senado, Israel Quino. Foto: captura pantalla

Asimismo, Quino expresó su preocupación por declaraciones de ciertas personas que no solo mellan la dignidad del presidente del Senado, sino también amenazan con afectar su integridad física; empero, ante el anuncio de la ministra de la Presidencia, Maria Nela Prada, de poder otorgar la protección del gobierno a Rodríguez, el director jurídico afirmó que tiene el resguardo correspondiente de oficiales de la Policía Boliviana que le confiere el Estado en su calidad de autoridad nacional.

“En ningún momento el presidente se encuentra sin su seguridad policial personal y esto no es gracias al Ministerio de Gobierno o de la Presidencia, no tenemos absolutamente ninguna relación con estas instituciones al respecto; lo que tiene la Cámara de Senadores es un contrato de seguridad policial con un batallón de seguridad física. Y esto no es de ahora, es desde que asumió la presidencia de la Cámara de Senadores, tiene oficiales especializados en la seguridad de dignatarios”, puntualizó el abogado.