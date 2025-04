Arce dice que «la derecha» estrangula financieramente a su gobierno y anticipa que no se «arrodillará» ante el FMI

En su proclamación como candidato a la presidencia por el MAS-IPSP defendió que ese movimiento “no está muerto”, también que está vigente el modelo económico, y aseguró: “vamos a tener plata como antes” con el pozo Mayaya.

Foto: toma de pantalla.

Fuente: eju.tv

“Tenemos el modelo económico que no está muerto, nuestro modelo sirve, ellos (la derecha) intencionalmente lo quieren matar estrangulándolo financieramente ¡Queremos una Bolivia industrializada!”, dijo esta noche el presidente Luis Arce y proclamado candidato por el MAS IPSP y el Pacto de Unidad para la reelección para la Presidencia en los comicios del 17 de agosto. Arce añadió, “nosotros no vamos a ir arrodillarnos al Fondo Monetario Internacional (FMI) no vamos a buscar apadrinamientos de EEUU, nos basamos en la soberanía”, y cerró señalando “¡aquí comienza la carrera electoral!”.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Pasadas las 18.30 horas de la tarde, y luego de casi dos horas y media de discursos de dirigentes del Pacto de Unidad, el presidente Luis Arce fue finalmente proclamado a la re-elección como primer mandatario de la nación por la Departamental de La Paz del MAS para los comicios generales del 17 de agosto de este año.

El acto se realizó en la Plaza Villarroel desde las 17.00 horas, entre discurso y discurso, se intercaló la presencia de grupos de música autóctona del departamento de La Paz, en alguna de las cuales se invitó al Presidente Arce a participar bailando.

El Secretario Ejecutivo de la CSUTCB, Javier Alejo, fue el responsable de dar lectura a la resolución de proclamación de la candidatura del presidente Arce.

“Vamos a tener la plata de antes”

Arce dijo que su gobierno está enfrentando la crisis de hidrocarburos con más exploración, perforación, industrialización, y biocombustibles. Y al referirse al departamento de La Paz, aseguró que con el pozo Mayaya, el departamento entra en la era de los hidrocarburos, y por tanto habrá regalías, IDH y otros ingresos económicos para la región.

“Vamos a tener la plata de antes”, aseguró de forma textual.

Anticipó que cuando Mayaya entre en producción se retomará el ritmo de crecimiento y “ya no habrá problema de combustibles, de dólares, ni de precios”.

Arce electoralizado

Además de defender la vigencia del Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP), el discurso de Arce enfatizó en identificar a quienes son contrarios a su gobierno, es decir, a la “derecha” y a intereses nacionales y extranjeros que buscan derrotar al masismo en las urnas

“Ese es su mayor deseo, por eso todo su aparato lo ponen en funcionamiento”, pero el presidente de forma reiterada dijo que el MAS tiene a su favor el apoyo del pueblo, e incluso sostuvo que, en las anteriores elecciones del 2020, los masistas tenían “todo adverso” pero ello se superó con apoyo popular.

Ahora, aseguró que no volverá disfrazada la capitalización, las privatizaciones, y los intereses foráneos porque de forma contraria a lo que la “derecha” cree, que el MAS está muerto, en realidad está “más vivo que nunca”. «Vamos a derrotarlos de nuevo en agosto», aseguró.

El Presidente hizo referencia al presunto golpe de Estado que habría enfrentado el 26 de junio de 2024, “si se hubiera consumado, no estaríamos en el gobierno”, pero el pueblo comprendió en ese momento la situación y evitó el cambio de gobierno, explicó.

En alusión al expresidente Evo Morales, dijo que ahora el MAS es un “Nuevo MAS”, sin dedazos para elegir a los candidatos a diputados, senadores, alcaldes y gobernadores.

Contra la “derecha”

Por su parte, el ejecutivo de la CSUTCB, también se dirigió a los partidos de oposición, señalando “ustedes no van a entrar a Palacio de Gobierno” porque al frente está el MAS como movimiento popular indígena, y las organizaciones sociales.

Sobre los candidatos de la derecha, Jorge Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, Manfred Reyes Villa el ejecutivo de la CSUTCB dijo que “no tienen pisada” en las 20 provincias de La Paz, y sobre todo en las comunidades porque fueron cómplices del gobierno de la expresidente Jeanine Añez.

En contraparte a la “derecha”, Alejo sostuvo que la gestión de Arce es el “gobierno de la industrialización” que sustituirá la crisis económica y por eso es necesario dar continuidad en la presidencia a Arce.

“El pacto no permitirá que la derecha fascista, privatizadora, celebre la disolución del proceso de cambio que costó luto a las familias bolivianas”, concluyó y a continuación le colocaron al proclamado un poncho rojo, una chalina y sombrero