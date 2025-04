Asamblea Legislativa instala sesión que tiene en agenda un crédito de $us 100 millones de Japón y otros proyectos

Pasada las 14:30 de este martes, se instaló la sesión en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), que tiene en agenda tratar el crédito de 100 millones de dólares financiados por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA).

Además, están agendados otros cuatro proyectos de ley para declarar día nacional a cuatro danzas folclóricas, según el orden del día.

El 20 de marzo, Choquehuanca no logró instalar la sesión por falta de quorum, por esta razón, decidió reprogramar el encuentro legislativo para este martes 1 de abril.

La sesión se instaló con la intervención de los diputados y senadores que respaldaron y rechazaron el préstamo agendado. Desde el evismo señalan que no van a aprobar el crédito de Japón.

“Mientras no exista un informe del presidente Luis Arce, no podemos seguir aprobando crédito (…) este dinero es llave en mano y libre disposición. Como bancada, no vamos a aprobar crédito o préstamo”, declaró el diputado evista Santos Mamani

Este lunes, el Consejo Nacional de Autonomías que fue presidido por el presidente Luis Arce determinó exigir al Legislativo la aprobación de dos créditos para atender a los afectados por las lluvias y los desbordes de ríos.

Además, por consenso, se declaró como prioridad nacional la atención articulada e inmediata de desastres y emergencias en todo el territorio, en el marco de la Ley 602 y las respectivas declaratorias emitidas por los gobiernos subnacionales.