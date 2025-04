Asesor de la Cidob: «No tenemos nexo político con el MAS»

Apuntó que, dada la coyuntura electoral y que no lograron su intención de tener un candidato en las próximas elecciones generales, «queda claro» que no están ligado con el MAS.

«Es un tema de estado. No podemos pretender que Bolivia quede mal y exponer nuestras diferencias en un escenario internacional. No sé si esperan que vayamos allá y empecemos a echarnos agua sucia entre nosotros exponiendo los males internos que tenemos en el país. Eso no va a ocurrir, por lo menos de nosotros no va a salir. Si aquí nos tenemos que dar con todo, entre nosotros, para arreglar este país que está tan destruido, tal vez lo hagamos. Pero no mostremos eso afuera del país, me parece que fuera una vergüenza internacional hacer eso», argumentó.

Reiteró que tengan un nexo con el MAS, asegurando que fueron «maltratados» por el partido de gobierno.

«Yo particularmente, estoy de acuerdo en que un boliviano llegara a ser secretario general de la ONU, independientemente de quién sea la persona. Que yo no comparta ideas con él, con las líneas políticas, económicas, sociales; me voy a obligar a criticar que un boliviano llegue a a a esos estrados«, añadió.

Afirmó que estos días, se «dedicó a pelear con el MAS» para lograr una postulación de las naciones indígenas para las elecciones. Asimismo, dijo que no conocía sobre la postulación previamente.