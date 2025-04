Así es el dron más pequeño del mundo inspirado en un abejorro

Los ingenieros de la Universidad de California en Berkeley, EE.UU., inspirándose en un abejorro, crearon un dron que puede flotar, cambiar de trayectoria e incluso alcanzar objetivos pequeños.

Fuente: https://actualidad.rt.com

Con menos de un centímetro de diámetro, el dispositivo pesa tan solo 21 miligramos, lo que lo convierte en el robot inalámbrico más pequeño del mundo capaz de volar de forma controlada. Según los autores, el robot podría utilizarse para inspeccionar espacios pequeños, como el interior de una tubería.

Here’s a glimpse of the world’s smallest wireless flying robot mid-flight!

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Liwei Lin’s lab at UC Berkeley captured footage of their breakthrough design — and its motion is inspired by bumblebees’ aeronautical abilities.

Read the full story at https://t.co/oGupkbEp6o. pic.twitter.com/dko133XnQC

— Berkeley Engineering (@Cal_Engineer) April 1, 2025