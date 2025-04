Bolívar sin Bruno Sávio ante Palmeiras por la Libertadores

Fuente: lostiempos.com

El brasileño si bien está recuperado de una rebelde lesión que le impidió de jugar los últimos partidos, pero pesa sobre él una supensión de dos partidos por su expulsión en el partido ante Cerro Porteño.

El delantero brasileño había aclarado en sus redes sociales que no estaba jugando por una rebelde lesión que ha superado, pero puso sus dudas en torno a su suspensión por la expulsión ante Cerro Porteño. Fuentes celestes confirmaron que Sávio recibió una sanción de dos partidos.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

José Sagredo es el jugador que más preocupa en este momento, tras el fuerte golpe que sufrió ante Guabirá. “José es un jugador muy importante, no es de gravedad su lesión, sólo es una contractura, esperemos que esté el jueves”, dijo el entrenador, quien de todos modos señaló que si es que no recupera no habrá problema porque tiene a los jugadores necesarios para reemplazarlo de buena manera.

Si Bolívar supera al plantel brasileño, llegará a la cima del grupo G, en cambio si los brasileños vencen se alejarán del resto y mirarán en solitario desde el primer lugar.

“Cláramente, Palmeiras es el rival más fuerte del grupo, con muchas variantes y un plantel más fuerte que el año pasado. Lo veo como el partido más importante y difícil para nosotros”, afirmó Robatto. Los celestes cumplieron ayer una tarea matinal, hoy realizarán lo propio para definir los últimos detalles del plan de trabajo para jugar ante Palmeiras, el jueves.