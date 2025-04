Bolivia ha dado sus primeros pasos para convertirse en otra Venezuela, afirma analista

Coca afirmó que los bolivianos se están acostumbrando, poco a poco, a hacer filas por todo.

eju.tv /Video: La Hora Pico

Santa Cruz.- Ante la negativa de la Asamblea Legislativa de aprobar más créditos y la aguda crisis económica que azota el país, una coyuntura cada vez más electoralizada, La Hora Pico de eju.tv, consultó al analista político, Paul Coca, ¿qué va a pasar en el país, en los próximos meses?

Ante ello Coca afirmó que Bolivia “está en una situación en donde todavía algunos no la creen, otros se nos ríen, en una etapa de que ya ha dado sus primeros pasos a lo que es el modelo socialista venezolano o modelo comunista. (…) Ya hemos dado los primeros pasos y esos pasos para que Bolivia ingrese a un modelo venezolano como tal, tienen varias situaciones”.

Coca explicó que entre los primeros pasos que revelan la ‘venezuelización’ de Bolivia están el aislamiento internacional. Por ejemplo, Perú ha reforzado su control migratorio y ya no quieren recibir más compatriotas, al igual que Argentina que, “supuestamente”, está construyendo muros contra los contrabandistas, “lo cual ya sabemos que no es así”, agregó en La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“El siguiente aspecto: Bolivia está a punto de perder su escaño en la ONU (Organización de las Naciones Unidas), en la Asamblea General, porque no ha pagado su cuota (de casi $us 1 MM). Bolivia es miembro fundador de la ONU y siempre pagaba sus cuotas al día para estar en ese escaño, menos en el gobierno de Luis Arce Catacora”, expresó el analista.

Otro factor, dijo, “es una realidad a la cual nos estamos acostumbrando poco a poco todos los bolivianos a hacer filas por combustible, por comprar carne de res y pollo, por aceite y arroz, alimentos en general, escasez del dólar y la devaluación en el poder adquisitivo del peso boliviano, entre otros”.

“Y luego, ahora que nos encontramos con que posiblemente no se hable ni siquiera de elecciones. Yo veo que los partidos están en campaña, cada día aparecen más y más candidatos. Entonces, no entienden que si no hay elecciones, no hay convocatoria, no va a haber una campaña como tal. Yo quisiera que en las próximas horas el país se arregle en todo sentido,” manifestó.