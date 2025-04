Bomberos bolivianos: Sin condiciones, pero admirados en el extranjero por su coraje

El teniente López invitó a los jóvenes a unirse a esta noble causa en la Fundación de Bomberos Voluntarios Jenecherú.

Santa Cruz.- El jefe de operaciones de Bomberos Voluntarios Jenecherú, teniente Juan Marcelo López Pereira, destacó la labor de los socorristas contra incendios del país, quienes, a pesar de no contar con las condiciones necesarias, son admirados en el extranjero por el coraje que demuestran en sus acciones,

“Yo puedo rescatar algo del bombero boliviano, porque me ha tocado salir fuera de mi país a hacer algunos cursos, y a pesar de que no tenemos las condiciones, no tenemos la logística que tienen los hermanos en otros países, los (bomberos extranjeros) se quedan con la boca abierta, porque lo que nos caracteriza a nosotros es el coraje que tenemos”, dijo López en La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

¿Cómo entran en medio de las llamas con trajes que deberían estar de baja? y, si no tienen equipamiento adecuado, ¿cómo apagan los incendios?, son algunas de las preguntas que nos hacen los bomberos de otros países al ver que “maximizamos el poco equipamiento que tenemos”, agregó el teniente.

“Porque los equipos de protección personal (EPP) estructurales tienen un cierto tiempo de vida de uso, desde la fecha de fabricación que le dan, por decirle, cinco o siete años, y después de eso lo ponen en desuso y son esos los equipos que nosotros estamos utilizando, equipos que otros cuerpos de bomberos (de otros países) ya no les sirven. Entonces, yo tomo el coraje o la garantía de cada uno de estos bomberos que ponen en riesgo su vida para salvar otras que ni siquiera los conocen”, destacó el bombero voluntario.

El teniente López invitó a los jóvenes a unirse a esta noble causa en la Fundación de Bomberos Voluntarios Jenecherú e inscribirse en la convocatoria 2025.

“Hago la invitación extensiva a todos los jóvenes, a todas las damas que quieran participar, que sientan esa convicción de servicio y que puedan pasar por nuestra base operativa que está ubicada en el Anillo de la G77. Googlean o pueden buscar nuestras redes sociales. Las inscripciones están abiertas para que puedan ser parte de esta noble causa”, concluyó el entrevistado.