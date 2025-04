Bretel: Hay un empate técnico entre Samuel y Tuto, así será difícil la unidad opositora

El politólogo sostuvo que los electores votan “a ganador”.

eju.tv /Video: La Hora Pico

Santa Cruz.- Para el politólogo y especialista en comunicación estratégica y marketing para políticos, Guillermo Bretel, será difícil que se mantenga la unidad del bloque opositor porque sus dos principales precandidatos, Samuel Doria Medina y Jorge ‘Tuto’ Quiroga, están empatados técnicamente, según la reciente encuesta difundida por el empresario Marcelo Claure.

“Hay que ver que hay un empate, prácticamente, en el segundo lugar entre los dos candidatos (Samuel y ‘Tuto’) que vienen a ser del bloque de unidad. Eso llama la atención porque, como viene corriendo la narrativa de la unidad para vencer al MAS, con un margen de error usualmente en las encuestas entre por lo menos el 0.5% al 2.5% y creo que esta encuesta tiene el 1% o algo por ahí de margen de error. Estamos hablando de un empate técnico y generar una unidad en política cuando se tiene un empate técnico entre los dos candidatos que aspiran al poder, es muy difícil”, dijo Bretel en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

La encuesta nacional de Claure, hecha por la empresa Panterra, reveló que Andrónico Rodríguez lidera la intención de voto con un 25% de apoyo. En la oposición, Samuel se posiciona como el mejor ubicado con un 16%, seguido de cerca por ‘Tuto’ (15%). Asimismo, Chi Hyun Chung (13%) tiene una ventaja de 2% sobre su aliado Manfred reyes Villa (11%). Sin embargo, un 20% de los encuestados aún no define su voto o no se inclina por ninguna opción, lo que deja el escenario electoral abierto y con espacio para cambios.

Consultado si estas encuestas influyen en la población que está indecisa, el politólogo fue contundente al señalar que sí influyen y que los electores votan “a ganador”.

“Siempre influye, siempre influyen las encuestas en lo que vaya a pensar la gente, pero a veces uno cree que va a votar a ganador, pero si la diferencia es de 1% y (el elector) dice mira está adelante el candidato que no me gusta tanto, pero el segundo candidato tampoco me gusta, pero le voy a dar mi voto porque no quiero que gane el otro. Entonces no es automático y aunque siempre van a poder generar opinión pública las encuestas, al final eso va a ser pasajero porque el campo político se va a ir moviendo también conforme vayan pasando los días”, explicó el especialista en comunicación estratégica política.

Para el politólogo el gran problema del bloque opositor será por la desconfianza en que ‘Tuto’ o Samuel, y sus equipos políticos, acepten que perdieron por 1%, se desprendan de su candidatura y brinden todo su apoyo al ganador por margen tan estrecho.

“Los candidatos no son estáticos, van a cometer errores también en la campaña y todo eso se va a ir reflejando en las encuestas como vayan pasando. El problema que yo menciono es que, si no hay criterio para dirimir el conflicto, (…) si no hay un criterio más allá que las encuestas y si el margen de error da un empate técnico, la pregunta que yo lanzo aquí al público es ¿cómo van a hacer para unirse”, cuestionó Bretel.