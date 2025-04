Canciller Sosa dice que los recursos del TGN no son suficientes para atender desastres y pide ayuda a diplomáticos

El Gobierno declaró a Bolivia en emergencia nacional por los desastres provocados por las lluvias.

Celinda Sosa. Foto de Archivo: Cancillería boliviana

Fuente: ANF / La Paz

La canciller de Bolivia, Celinda Sosa, convocó a los diplomáticos de las diferentes embajadas para pedir que sus gobiernos envíen ayuda para atender los desastres provocados por las intensas lluvias; dijo que el dinero que tiene el país en el Tesoro General de la Nación (TGN) no es suficiente.

El Gobierno declaró la semana pasada al país en emergencia nacional por los desastres provocados por las lluvias. El presidente del Estado, Luis Arce, dijo que esa categoría permitirá gestionar más préstamos internacionales para atender las catástrofes. Sin embargo, muchos opositores indicaron que es un pretexto para conseguir dólares que urgentemente buscan las autoridades para cubrir otras urgencias, como el pago de sus otros préstamos y la compra de combustible.

La canciller concentró su discurso en los datos de las afectaciones que está dejando la época de lluvias en el país y resaltó la necesidad que tiene el Gobierno para conseguir la aprobación de más préstamos internacionales en la Asamblea.

“Hasta el momento, hemos estado usando los recursos del Tesoro General de la Nación, pero sabemos que no es suficiente”, aseguró Sosa.

Antes de pedir colaboración a los representantes diplomáticos, la autoridad indicó que tienen un crédito pendiente de $us 100 millones de la cooperación japonesa, que estaba comprometido para el voto de los bolivianos en el exterior, y también existe otro préstamo de $us 250 millones del Banco Interamericano de Desarrollo, pero esos recursos no son sólo para las inundaciones, por lo que su uso será parcial.

“Hermanas y hermanos, los hemos convocado hoy para ponerles al tanto sobre nuestra compleja situación y para pedirles cooperación y colaboración. En estos momentos aún se puede recuperar parte de la producción agropecuaria y ganadera en el país. Necesitamos de la ayuda humanitaria y solidaridad de todos ustedes que así podríamos superar esta crisis que vive el país”, pidió la ministra de Relaciones Exteriores.