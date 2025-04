Chávez apartó a Giménez: «Conmigo no va a jugar»

Cristian ‘Pochi’ Chávez, director técnico interino del club, le comunicó al jugador que no será tomado en cuenta mientras él permanezca como entrenador del primer plantel.

Wilstermann atraviesa un momento complicado, no solo por su mal arranque en la Liga División Profesional, sino también por los problemas internos que han surgido dentro del plantel. En esta oportunidad, Cristian ‘Pochi’ Chávez, entrenador interino del equipo, tomó la determinación de no contar con el arquero Arnaldo Giménez mientras él permanezca al mando del primer plantel.

“La decisión la tomé yo. No esperé a ganar o perder este partido, lo decidí antes y se lo dije en la tarde, que conmigo no va a tener chance, que no voy a contar con él. Se lo dije primero a él”, declaró Chávez el domingo tras la derrota sufrida frente a ABB en Cochabamba.

El técnico interino ratificó su postura indicando que, si continúa en el cargo, la decisión se mantendrá: “Le dije en la cara. Si viene otro técnico y toma otra decisión, ya es tema de él”, aseguró, dejando en claro que aún está a la espera de una determinación oficial por parte de la dirigencia.

La situación de Giménez se agravó la semana pasada cuando un grupo de barras bravas del club irrumpió en el entrenamiento del primer plantel y lo agredió verbalmente. Incluso hubo intercambio de golpes entre algunos hinchas y el arquero, a quien responsabilizan por el bajo rendimiento del equipo.

Días después del incidente, Chávez asumió la conducción técnica del equipo y optó por apartar al arquero paraguayo-boliviano, quien llegó al club en 2018 y fue pieza clave en la obtención del título del Torneo Apertura de ese año y el Clausura 2019.

En el partido frente a ABB, el arco fue custodiado por el Sub-23 Santiago Zotes, mientras que en el banco de suplentes estuvo el Sub-20 Mateo Olivera, dejando en evidencia la apuesta del cuerpo técnico por los jóvenes del club.

Cabe recordar que Wilstermann no pudo inscribir refuerzos en el último mercado de pases debido a una sanción impuesta por la FIFA. La institución solamente ha podido renovar contratos con jugadores del plantel anterior y ha tenido que recurrir a futbolistas de sus divisiones menores para completar la nómina.