Choferes instalan vigilia permanente en la Alcaldía paceña contra el congelamiento de tarifas

Los afiliados a la Federación del Transporte Público de La Paz decidieron instalar una vigilia permanente en exteriores de la Alcaldía paceña y no levantar el paro indefinido, hasta que la presidenta del Concejo Municipal de La Paz, Lourdes Chambilla, desista en su decisión de promulgar la propuesta de norma que congela el incremento de tarifas que está vigente desde hace un mes atrás. El sector movilizado también exige la renuncia de la concejal y reechaza el diálogo convocado por el alcalde Iván Arias.

“Hemos tenido un mitin en el que hemos determinado que el paro indefinido continua. Como dirigentes nos quedaremos a dormir acá (exteriores del Edificio Consistorial de la Alcaldía de La Paz) así como la concejal. No habrá vehículos hasta que no se solucione el problema y hasta que este proyecto de ley no se bote a la basura y se anule en su totalidad”, enfatizó el dirigente de la Federación del Transporte Libre de La Paz, Limber Tancara, tras ser consultado si aceptarán ir al diálogo con la Alcaldía, que en las últimas horas remitió una invitación.

Aseguró que no se levantará la medida de presión a las 18.00 horas como sucedía en anteriores movilizaciones, ya que es un paro indefinido que acatan todos los sindicatos del transporte público sindicalizado con el único objetivo de anular una norma que es “atentatoria” contra los choferes.

“La concejal lo único que quiere hacer es enfrentar a la población. No habrá ni cuartos intermedios, esta noche seguiremos bloqueando las calles, porque el paro indefinido continúa. Estamos en una vigilia permanente, al igual que esa concejal (Chambilla) quien dijo que vivirá dentro del Concejo, porque se ha tocado el bolsillo de la gente y no vamos a dar brazo a torcer”, insistió.

Entretanto, el dirigente de los chóferes Chuquiago Marka, Santos Escalante, confirmó que no se desistirá de la medida de presión hasta que se deseche una propuesta de norma que sólo quiere enfrentar a los paceños.

Enfatizó que los choferes ahora también piden la renuncia de la presidenta del Concejo Municipal de La Paz y de su colega Pierre Chain, ambos son señalados de originar la iniciativa normativa. “No vamos a dar brazo a torcer y vamos a continuar hasta las últimas consecuencias”.

Este jueves por la mañana, la Sesión Ordinaria 16 fue reprogramada por Chambilla para las 10.00 del martes 15 de abril, debido a la falta de firma de la secretaria del Concejo, debido a que la sesión fue virtual.