Ciudad de Haití sumida en la violencia tras fuga de 529 reos

The National Police (PNH) announced it was stepping up its efforts to counter gangs and restore order in Mirebalais, following a violent attack that led to the burning of vehicles and the…

Deployment of several specialized units as reinforcements to the Mirebalais Police Station.

Repunte de la violencia

Miles de personas de Mirebalais, de casi 100.000 residentes, se refugiaron en áreas aledañas. En la localidad se registran enfrentamientos entre las pandillas y la policía, agregó Occean.

«La situación es muy complicada. Estamos en peligro de perder el control», dijo.

El país más pobre de América Latina y el Caribe sufre desde hace décadas la violencia de las pandillas y una profunda inestabilidad política.

In Port-au-Prince, thousands of children live in fear and insecurity.

They’ve fled violence and now stay in makeshift camps.

DED @TedChaiban met with these children. Their message is clear. They want to go home.

UNICEF is there — delivering vital aid to those who need it most. pic.twitter.com/wD3cZ2OvNh

