Marcelo Claure revela que ya tiene pruebas de corrupción en Bolivia y las presentará al ministro Del Castillo

Aunque no precisó a qué casos se refería, Marcelo Claure deslizó que una de las denuncias apunta a la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y el supuesto vínculo de familiares del presidente Luis Arce.

eju.tv / Video: No Mentirás

El empresario Marcelo Claure aseguró este martes que ya tiene en sus manos pruebas e indicios sobre supuestos casos de corrupción en Bolivia que presentará al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, para que active las investigaciones como en su momento se comprometió.

«Tenemos una lista, pero es inmensa, me parece increíble la cantidad de email, cartas y WhatsApp», señaló en una entrevista con el programa No Mentirás que se difunde en la red RTP.

«Se la estamos mandando al ministro de Del Castillo, él ha prometido públicamente que va a investigar», añadió.

Claure subrayó que no impulsará ninguna pesquisa por su cuenta tras aclarar que «cumple» su parte al dar a conocer las denuncias: «Mi trabajo no es ser policía, no es investigar», sostuvo.

Indicó que se encuentra en el proceso de recopilación de los datos y en su momento presentará a través de las redes sociales una parte de esa información.

«Primero se hace lo correcto, se lo manda al Gobierno y se les dice: ‘señores, investiguen’. Si no vemos acción vamos a mostrarlo», anunció Claure.

Aunque no precisó a qué casos se refería, deslizó que una de ellas apuntan a la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y el supuesto vínculo de algunos familiares del presidente Luis Arce.

Mencionó en ese marco que mantiene comunicación con «Ludwig» en alusión a Ludwig Sánchez, quien se atribuye la representación de la Confederación Nacional Hidrocarburífera, Energética y Petroquímica (Conahep).

Vinculado con el evismo y el arcismo, Sánchez se presentó la semana pasada con el diputado opositor Miguel Roca para denunciar supuestos negociados en la compra de carburantes para el país.

Claure dijo que Sánchez le envió «un montón de WhatsApp, comunicaciones con el hijo del presidente, fotos del presidente en el casamiento de esta persona Valdivia que es acusada en este caso», aunque no presentó esos datos en el programa de televisión.

«Hay audios que son verificados», afirmó Claure sobre el material que presuntamente le llegó a sus manos.

Se espera un pronunciamiento del Gobierno.