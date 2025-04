Claure se disculpa con María Galindo tras el «no sea mentiroso» que le dedicó por una «confusión»

El empresario dijo que había conversado con la activista, pero sólo tuvieron «un intercambio» en las redes sociales.

eju.tv

El empresario boliviano radicado en el exterior Marcelo Claure le pidió disculpas a la activista María Galindo, quien le dijo que «no sea mentiroso» por haber mencionado que ambos habían tenido una conversación, cuando no había sido así y todo se trató de una «confusión».

«Tienes toda la razón, me equivoqué con un intercambio en redes sociales contigo donde te quejaste que en la encuesta no había ninguna mujer y por eso te incluimos en la próxima», se lee en la primera parte del mensaje que Claure publicó este miércoles en su cuenta de X.

Querida Maria, tienes toda la razón, me equivoqué con un intercambio en redes sociales contigo donde te quejaste que en la encuesta no había ninguna mujer y por eso te incluimos en la próxima.

Ese mismo día hablé con Amparo Ballivián así que me confundí. Lo siento mucho.

Que… pic.twitter.com/jU1JvwLjK4

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

— Marcelo Claure (@marceloclaure) April 2, 2025