Comcipo y comunidades campesinas rechazan pedido de mineros de ingresar al salar de Uyuni

El ministro de Medio Ambiente y Agua, Álvaro Ruiz, aclaró que la aspiración de los mineros cooperativistas no es entrar al salar de Uyuni para realizar trabajos de explotación, sino a los alrededores.

El Comité Cívico Potisinista (Comcipo) y las comunidades campesinas del ayllu Marka Tahua rechazaron el pedido que hicieron los mineros cooperativistas de ingresar al salar de Uyuni. Además advirtieron que afectará a los reservorios de agua y al turismo.

“Nosotros, como ente cívico, no conocíamos de este pliego petitorio, no estamos de acuerdo con la propuesta que han hecho llegar al gobierno. Nosotros no queremos que afecte al salar de Uyuni, sobre todo al turismo, van a dejar los diques de cola y será una calamidad”, afirmó el presidente de Comcipo, Alberto Pérez, en declaraciones a la ANF.

En ese sentido, el asesor del ayllu Marka Tahua, Efraín Quispe, también rechazó esa petición e indicó que las comunidades indígenas que se encuentran cerca a las salmueras serán las más afectadas porque se contaminará los reservorios de agua subterránea que son usados para su consumo, del ganado y el cultivo de quinua.

“Ya conocemos que la explotación de la minería en Bolivia ha causado un gran impacto ambiental, eso se puede ver en Llallagua y en Huanuni. La minería nunca ha sido la solución, más bien es sinónimo de desastre de nuestros ecosistemas. Es por eso que el ayllu Marka Tahua rechazamos la explotación minera ya sea nacional o internacional”, aseveró.

Cientos de afiliados a la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin) llegaron a La Paz y se movilizaron exigiendo que el Gobierno atienda sus demandas. Uno de los 19 puntos del pliego fue la otorgación de más áreas de trabajo, por lo que pidieron levantar de forma parcial la reserva fiscal que protege al salar de Uyuni.

Luego de la negociación con el Gobierno, en la que participó el presidente Luis Arce, arribaron a un acuerdo y levantaron sus medidas de presión. Con relación a ese pedido, el Ministerio de Minería acordó analizar el tema posteriormente, según Sumando Voces.

Exploración en alrededores

Al respecto, el ministro de Medio Ambiente y Agua, Álvaro Ruiz, aclaró que la aspiración de los mineros cooperativistas no es entrar al salar de Uyuni para realizar trabajos de explotación, sino a los alrededores.

“No estarían entrando al Salar, pero sí a los bordes del Salar. Pero también está claro que esos bordes están dentro de la reserva fiscal de la ley que establece eso de 2003”, afirmó en entrevista con la red Erbol.

Observaciones

Por otra parte, el dirigente campesino cuestionó que el gobierno no cumpla con la Constitución Política del Estado (CPE) y continúe vulnerando los derechos de los pueblos indígenas campesinos, además no se llevan a cabo las consultas previas e informadas

A la vez, dijo que se afectará el atractivo turístico del salar de Uyuni que es reconocido a nivel mundial, el cual derivará en menos ingresos económicos para las comunidades cercanas que se dedican a ese rubro.

“Nosotros queremos proyectos para fortalecer el turismo, queremos preservar el salar porque queremos que nuestros hijos conozcan el esplendor del salar. Van a colocar en riesgo este atractivo que tenemos, que es único y tiene un ecosistema muy frágil”, manifestó.

A la vez, aseguró que el ingreso de las empresas mineras también dañará el ecosistema y las reservas de agua y no contarán con ingresos económicos ante la pérdida del ganado camélido y los cultivos de agua.

“Entonces, si el salar y las aguas subterráneas son contaminadas, afectados totalmente significa que los pueblos originarios como Marka Tahua se van a extinguir, no van a tener ese recurso vital que es el agua para la agricultura”, puntualizó.

