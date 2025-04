Comerciantes de El Alto anuncian marcha contra la inseguridad tras muerte de un joven atacado en la Ceja

La víctima tenía 22 años y perdió la vida al ser apuñalado por delincuentes que le robaron su celular.

eju.tv / Video: Bolivia TV

En la ciudad de El Alto, un joven murió apuñalado luego de sufrir el robo de su celular en la Ceja; los comerciantes de la zona reclaman por la inseguridad y anuncian movilizaciones para recibir la atención de la Policía.

«Como vemos, este módulo policial siempre esta vacío, ayer no se ha hecho nada cuando el joven ha fallecido, recién ahora con moto están apareciendo para decir que existe Policía», declaró el dirigente gremial Toño Siñani.

La tarde del martes 22 de abril, un joven de 22 años sufrió el robo de su celular en la Pasarela del Arquitecto, en la Ceja de El Alto. En su intento por recuperar el equipo persiguió a los ladrones, quienes lo apuñalaron y la víctima murió desangrada en vía pública.

«Si en el casco central que es la Ceja de El Alto no hay seguridad, peor pues en otros sectores, estamos muy tristes de que la Policía no haga nada, ahora están, después no van a hacer nada, la próxima semana nos vamos a movilizar porque no es justo que para más de un millón de habitantes existan tan pocos policías», reclamó Siñani.

Los comerciantes de la zona se declararon en emergencia porque aseguran que las calles 1 y 2, la Pasarela del Arquitecto, la Alcaldía Quemada y el Reloj de la Ceja son «zonas rojas» por donde no se puede transitar.

«Nosotras las vendedoras, cuando defendemos, los delincuentes nos amenazan, los policías no se aparecen, en ese domo (policial) siempre nos dicen ‘no es mi turno’, a los delincuentes ya se les conoce, queremos que haya control», declaró a los medios una comerciante de la zona.