Comité Multisectorial demanda al Gobierno cambiar su modelo, viceministro dice que ese pedido es inatendible

Foto: ANF

La Paz. – El Comité Multisectorial marchó este miércoles desde El Alto hasta la ciudad de La Paz en demanda del cambio del modelo económico del Gobierno, señalado de ser el causante de la crisis económica que vive el país. Sin embargo, el viceministro de Defensa del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, indicó que ese pedido es “inatendible” y debería ser analizado por la siguiente administración estatal.

“Se la denominó marcha contra el hambre y la pobreza. No es de protesta, es una marcha de propuesta, porque presentaremos documentos para solucionar la crisis económica. Es importante que el Gobierno entienda que su modelo económico no funciona, nos llevó a la catástrofe económica”, declaró a la ANF el dirigente gremial César Gonzales.

La marcha partió esta mañana desde la zona Villa Bolívar D de la ciudad de El Alto y llegó hasta el centro de la urbe paceña. La columna estuvo encabezada por el dirigente gremial Cesar Gonzales. La movilización aglutinó a los sectores productivos del departamento de Santa Cruz y Cochabamba, el Comité Cívico Potosinista (Comcipo), los gremiales de Oruro, entre otros.

El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, recordó que desde hace mucho tiempo el sector productivo pidió al Gobierno cambiar su modelo económico “social comunitario” porque simplemente no funciona

“Este modelo está fracasado, ya no aguanta más. Las familias bolivianas ya no aguantan más, los productores ya no aguantamos más, los gremiales, transportistas y exportadores necesitamos devolverle certidumbre al país. El Gobierno está con una crisis de credibilidad y confianza”, argumentó Frerking.

El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, dijo en Unitel que la demanda de un cambio de modelo económico es “inatendible” porque realizar un cambio estructural lleva años.

“Estamos a poco más de tres meses de las elecciones generales y pedir a esta altura un cambio de modelo económico es inatendible, porque el cambio parte de un proceso”, dijo Silva.

