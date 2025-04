¿Cómo gastaron su presupuesto 28 empresas estatales, el último año?

Trabajadores de la Empresa Nacional de Electricidad (Ende). Foto: Abi

¿Cuánto de su presupuesto ejecutaron el año pasado las empresas públicas? La Empresa Metalúrgica Vinto 92,8%, Agencia Boliviana Espacial (ABE) 90,8% y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) (89,5%) registran los niveles de ejecución presupuestaria más altos de 2024, según datos del Ministerio de Economía y el Sistema Integrado de Gestión Pública (Sigep).

En el otro extremo, entre estatales que registran menor ejecución figuran la Empresa Naviera Nacional con 36,7%, la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) 21,3%, Quipus 23,4% y Yacana un 11,67%.

Se analizó la ejecución realizada en 2024 por 28 empresas públicas en la gestión 2024 a partir de la revisión de los datos de estadísticas de presupuesto y ejecución, publicados por el Ministerio de Economía y el Sigep. Estas, en promedio, registraron un 84% de ejecución.

La Empresa Metalúrgica Vinto fue la que mayor ejecución presupuestaria tuvo y la mayoría de las compañías sobrepasaron el 50% de este gasto.

La estación de ABE en Amachuma. Foto: Abi

“Es decir que 18 de 28 empresas tuvieron una ejecución de su presupuesto de regular hacia arriba; sin embargo, 10 empresas tuvieron un rendimiento de su gasto de regular para abajo”, señaló el economista Jimmy Osorio.

Según el experto, para tener un panorama más amplio de lo que implica la ejecución del gasto de estas empresas, hay que ver el grado de incidencia o participación que tiene cada una de ellas con respecto al dinero total que les asigna el Estado.

Por ejemplo, YPFB llega a manejar el 70,3% del presupuesto total asignado, es decir que 27 de 28 empresas comparten el 29,7% restante del presupuesto. En este esquema, si se suman los recursos asignados a Comibol, Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), Vinto y Boliviana de Aviación (BOA), se suma el 18% del presupuesto total.

“En resumen, cinco empresas de 28 que actualmente están registradas en el Sigep administran el 88% del presupuesto empresarial público; el resto de empresas puede denominarse o considerarse marginal, puesto que su participación en muy pocos casos, sobrepasa el 1%, es decir que su éxito o fracaso no es determinante para el desarrollo del modelo empresarial público nacional”, observó Osorio.

Sector extractivo

La cantidad de empresas del sector extractivo es cuatro (YPFB, Comibol, YLB y Empresa Siderúrgica del Mutún) y, juntas, administran el 78,1% del presupuesto empresarial público, las que tuvieron una ejecución del 87,4%; mientras que las empresas del sector productivo y de servicios lograron una ejecución del 76,4% y 69,6%. Sin embargo, su participación oscila por el 11%, es decir que el modelo empresarial nacional público sienta sus bases en el sector extractivo.

“El modelo empresarial boliviano está fundamentado en el sector extractivo con relación a los hidrocarburos, puesto que YPFB es el que administra el 70,3% del presupuesto empresarial público, es decir es un modelo empresarial que fundamenta su desarrollo en una sola empresa que, por el tamaño que tiene, administra casi dos veces más recursos que todas las gobernaciones y todas las municipalidades en Bolivia”, añadió.

La infraestructura de YPFB Almacenamiento. Foto: YPFB

El resto de empresas, dijo, en la mayoría de los casos tienen niveles de eficiencia por debajo de lo regular. “El modelo productivo al que tanto hace referencia el Gobierno de turno, no está aún desarrollado, lo que compromete que en un corto plazo se debe repensar en un modelo serio que incorpore, también de manera seria, al sector productivo y de servicios a un modelo empresarial exitoso”, agregó Osorio.

El presidente del Colegio Departamental de Economistas de Tarija, Luis Fernando Romero, opinó que empresas como YPFB, Comibol, Vinto, la Gestora Pública, ABE son las que han tenido una ejecución importante de su presupuesto, lo cual no significa que sean las más óptimas o lucrativas. “En una entidad pública, no significa que por haber gastado mejor tiene un rendimiento óptimo; se debe analizar en qué gastaron, cómo lo han hecho, qué beneficios económicos han generado, si son rentables o no. Se debe analizar la calidad y cotejar la relación de gastos e ingresos, para ver si son rentables y si corresponde seguir invirtiendo en estas compañías”, subrayó Romero.

Concentración

El economista Julio Linares señaló que la ejecución presupuestaria está concentrada, básicamente en cuatro empresas del sector productivo, que son YPFB, Vinto, Ende y Comibol. Coincidió en que la mayoría de los recursos para las firmas estatales está en manos de estas cuatro compañías.

Para el experto esto muestra que el mejor rendimiento estuvo a cargo de empresas que ya operaban en el país y que el Movimiento Al Socialismo (MAS) solo las heredó en su administración. “El resto, 10% es marginal y son las que ha creado el MAS: Quipus, Easba, EBA, Emapa, YLB, Yacana. El 90% de la ejecución está con las empresas extractivas”, remarcó.

La vista del panorama del Teleférico Morado. Foto: Abi

Las empresas creadas por el MAS están dedicadas a la actividad productiva, servicios en diferentes sectores económicos como alimentos, pensiones, cemento, aeronavegación comercial e industrialización.

El Ministerio de Economía sostiene que el nuevo modelo económico, vigente en Bolivia desde 2006, establece la participación activa del Estado en la economía, restableciendo las empresas públicas, como uno de los principales motores de la economía boliviana, generando excedentes a través de la nacionalización y gestión de las mismas, cuyos recursos se reinvierten en nuevos emprendimientos, con el fin de contar con una matriz productiva diversificada, así como la creación de empleos. También contribuyen al financiamiento de las políticas sociales.

YPFB

La estatal petrolera ejecutó el 89,6% de su presupuesto. Sus inversiones fueron de $us 443 millones en 2024.

ENDE

Ejecutó el 79,4% de su presupuesto. Su utilidad fue de Bs 1.237 millones. Aumentó la producción de energía en 3,2%.

Vinto

Ejecutó el 92,8% de su presupuesto. Su producción de estaño metálico fue de 12.684 toneladas, 26% más que en 2023.

YLB

Ejecutó el 37,2% de su presupuesto. Sus ventas fueron de 259 millones de bolivianos, 65% más. Produjo 2.064 toneladas de carbonato.

ABE

Ejecutó el 90,6% de su presupuesto. Sus ingresos sumaron 224,8 millones de bolivianos, por la venta de servicios satelitales.

ESM

Su ejecución llegó a 21,3%. El Mutún arrancó y producirá barras corrugadas y alambrón. Prevé 172 millones de dólares de ingreso.

Teleférico

Ejecutó 83,3% de su presupuesto. En 2024, transportó 79 millones de pasajeros y recaudó 220 millones de bolivianos.

Emapa

Ejecutó el 53,4% de su presupuesto. La empresa produce y vende arroz, carne de pollo y otros alimentos.

Cartonbol

Ejecutó el 83,6% de su presupuesto. Sus ventas alcanzaron 38,5 millones de bolivianos. Su producción fue de 2.468 toneladas.