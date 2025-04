Concejala nombra a los responsables de los avasallamientos en el municipio de Santa Cruz

La concejala hizo un llamado a la ciudadanía y a las instituciones de la sociedad civil a no guardar silencio frente a la vulnerabilidad de los bienes municipales y exigió acciones inmediatas del Ejecutivo municipal y de la justicia.

eju.tv / Video: La Hora Pico

Santa Cruz.- La concejala Lola Terrazas víctima de una violenta agresión junto a otros de sus colegas, durante una inspección de fiscalización en predios del Jardín Botánico cruceño, identificó con nombre y apellido a los supuestos cabecillas de esta red de tráfico de tierras.

“El cabecilla de este tráfico de tierras, quien está traficando las tierras municipales, se llama Marco Antonio Muñoz Vaca. El cabecilla del avasallamiento de la Radial 10, entre el décimo y el décimo primer anillo, se llama Líder Muñoz Zavala y también Hugo Céspedes. Hay un clan de Muñoz Zavala y Muñoz Vaca que trafican tierras no solamente municipales, sino también privadas”, informó en La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

La concejala relató con detalle la violencia sufrida durante la inspección. Indicó que fue jalada del cabello y de la ropa, empujada y bloqueada por motocicletas que intentaban impedir su salida del lugar.

“Ahí está el de rojo, el que estaba ahí con todas las personas que me jalaban, me empujaban, me tiraban del cabello, de la blusa. Ese es el de rojo, que ha estado en Palmasola y salió con medidas sustitutivas, una de las cuales era no acercarse a ese predio. Pero ahí lo vemos, libre, como si fuese la víctima”, relató Terrazas mientras señalaba a los responsables.

Terrazas también denunció que el predio en cuestión, de 300 mil metros cuadrados, cumple una función ecológica vital para la zona, ya que actúa como regulador de aguas de lluvia. Señaló que pese a contar con antecedentes de desalojos previos y acciones del Ministerio Público y la Policía, el avance del avasallamiento sigue siendo constante.

Además, cuestionó la reciente destitución de la subalcaldesa, quien —según indicó— fue la única autoridad que ejecutó con firmeza los procesos de desalojo. “Fue la única que aceleró los procesos para hacer el desalojo, contra viento y marea. Y fue destituida hace una semana. Eso no puede ser casualidad”, reprochó.

Informó que durante la inspección, el equipo edil encontró camiones retirando troncos y evidencias de tala masiva, además de caminos abiertos en lo que debería ser un espacio verde protegido. “Camiones estaban sacando tronca picada. No podríamos decir que eran calles abiertas, eran carreteras abiertas. ¿Cuántos árboles han tenido que talar en este predio?”, cuestionó indignada.

Asimismo, rechazó declaraciones que intentan minimizar la denuncia, en especial las del vocero de la alcaldía cruceña que calificó la inspección como un “show político”. “Lo más indignante es que el vocero dijo que fuimos a hacer show. Esa respuesta la venimos escuchando hace tres años, mientras el avasallamiento se consolida cada vez más”.