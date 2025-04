Cónsul de Bolivia en La Quiaca desapareció el 13 de abril y el 24 la Cancillería dio el pésame por su deceso

El cónsul de Bolivia en La Quiaca, Vicente Esteban Coico Quispe (57), desapareció desde el domingo 13 de abril en La Paz hasta ayer jueves 24, cuando la Cancillería, en un corto comunicado brindó sus sentidas condolencias a la familia por el deceso del diplomático, que estuvo en el cargo al menos cuatro años.

“La canciller Celinda Sosa Lunda, los viceministros y todo el personal del Ministerio de Relaciones Exteriores expresan sus más sentidas condolencias a la familia y seres queridos de quien en vida fue: Vicente Esteban Coico Quispe, cónsul de Bolivia en La Quiaca – Argentina. Destacamos su aporte al Estado Plurinacional y su trabajo en el afán de buscar mejores días para la comunidad boliviana en la Argentina (sic)”, se lee en el aviso de condolencia que publicó la Cancillería en sus redes sociales.

¿Qué pasó con el funcionario diplomático?, es la interrogante en torno a la misteriosa desaparición y fallecimiento de Coico Quispe, cuya familia lo buscó en territorio nacional y en La Quiaca y denunció a un portal de residentes bolivianos en Argentina, que en La Paz, Bolivia, la Policía no aceptó la denuncia por falta de “evidencias”.

Días atrás, su familia también expresó su temor porque Coico habría recibido constantes amenazas porque era dirigente departamental del Movimiento Al Socialismo (MAS) en La Paz.

Según su entorno familiar y de trabajo, días previos al domingo 13 se trasladó de La Quiaca a La Paz para hacer algunos trámites y sostener reuniones programadas.

“Establecer que efectivamente, nuestro cónsul (Esteban Coico) desde el día 13 de abril no aparece en nuestras oficinas. Nosotros tratamos de comunicarnos el día lunes (14 de abril) pero no contestaba mensajes ni llamadas, asimismo el martes (15 de abril), yo comuniqué a la Cancillería para decir que nuestro compañero no daba señales de vida”, informaba el 21 de este mes, el agente consular de Bolivia en La Quiaca, Mauricio Arce, al medio de televisión, Canal 6 de La Quiaca.

El funcionario contó que ante su desaparición, la familia de Coico llegó a La Quiaca el miércoles 16 de abril y contó que tampoco sabían nada de él desde el domingo 13 cuando salió de su domicilio rumbo a la Terminal de El Alto, y ante la desesperación por saber de su paradero, presentaron una denuncia a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Villazón (Potosí).

Es así que la División contra la Trata y Tráfico de Seres Humanos, de la Felcc en Villazón, reportó la desaparición del funcionario diplomático, con su fotografía, describiendo sus rasgos físicos y la ropa que llevaba puesta la última vez que lo vio su familia.

Asimismo, la hermana del cónsul, Julia Coico, relató al portal digital Bolivia al aire Tv, la desaparición de su hermano y que su familia lo buscaba desde el domingo 13.

“Estamos muy preocupados y acongojados por la desaparición de mi hermano”, dijo su familiar y contó que el diplomático viajó la tarde del jueves 10 desde La Quiaca, y arribó a La Paz la mañana del viernes 11 de abril para hacer unos trámites y reuniones que tenía programadas en la ciudad de La Paz.

“Y, el domingo estaba retornando de la ciudad de El Alto a La Quiaca. Él ha salido de su domicilio a las tres de la tarde rumbo a La Quiaca, en ese trayecto ha desaparecido”, relató la familiar acongojada y agregó que su esposa e hijos en La Paz fueron a la Felcc a presentar la denuncia de su desaparición, pero “no han aceptado” y les habían pedido “evidencias” por su desaparición, y es por eso que viajaron hasta La Quiaca en su búsqueda.

Asimismo, según el testimonio de su hermana, Coico habría sufrido amenazas por ser dirigente departamental del MAS en La Paz, incluso relató que hace unos seis años fue “secuestrado” dos días, todo en el marco de su actividad política.

“Su hijo, mi sobrino, me comentó que en muchas ocasiones (Esteban Coico) sufrió amenazas y sufrió agresiones. Era dirigente político de la dirección departamental del MAS”, relató la hermana de Coico al portal de residentes bolivianos en Argentina.

En mayo de 2024, hace casi un año, el nombre de Coico Quispe, aparece en una carta de respaldo a la concejal Roxana Pérez del Castillo, en medio de la pugna por la presidencia del Concejo Municipal de La Paz. Los otros concejales masistas desconocieron ese respaldo y aseguraron que Coico no era dirigente del MAS, sino de la agrupación Jallalla. Pero en la carta membretada con el logo del MAS, figura el nombre, sello y firma de Coico Quispe como presidente de la dirección departamental del MAS en La Paz.

Medios de comunicación de La Quiaca reportan que desde ese domingo 13 de abril, “las radios comunitarias, medios digitales y redes sociales se han convertido en canales clave para replicar la foto y los datos del cónsul desaparecido, con la esperanza de que alguien pueda reconocerlo o aportar información”.

No obstante, el hecho con la desaparición del diplomático boliviano, no prendió las alarmas en la Cancillería, el Ministerio de Gobierno, ni la Policía Boliviana, en La Paz.