Costas sobre alianza con Tuto: «No se ha roto nada ni se ha consolidado nada»

El líder de Demócratas se refirió este martes a la situación en la que se encuentra su relación con Quiroga, quien tomó distancia del bloque de unidad.

El jefe nacional de Demócratas, Rubén Costas, aseguró este martes que su alianza con Jorge Tuto Quiroga «no se ha roto ni se ha consolidado», en referencia a los recientes acontecimientos en el Bloque de Unidad de la Oposición, frente del cual el expresidente tomó distancia.

«No se ha roto nada ni se ha consolidado nada, vamos a ser claros, nosotros, como Demócratas, el partido, ustedes lo vieron, tuvo un comité político y definió hacer un acuerdo de apoyarlo al precandidato Tuto Quiroga, esa fue la decisión que tomó el comité político nacional, que tiene la potestad que le dio el congreso», manifestó a la prensa el líder del frente cruceño.

El lunes 27 de enero el Movimiento Demócrata Social (Demócratas) confirmó su apoyo a Jorge Tuto Quiroga, precandidato del Bloque de Unidad de la Oposición, un acto público en el que Costas explicó que el Comité Político de su partido tomó la decisión de respaldar la postulación del exmandatario.

Sin embargo, este martes Costas indicó que las cosas «han cambiado», como consecuencia de la aparente ruptura entre Quiroga y el bloque, ya que el fin de semana sostuvo que no iba a ser parte de la encuesta para definir un único candidato del frente, según él para evitar sanciones por parte del TSE.

«No somos parte del bloque de unidad porque no nos invitaron, tampoco nos sentimos mal porque eso hubiera sucedido porque, al fin y al cabo, como estaba concebido y con los liderazgos que participaban y en común acuerdo se habían comprometido a llevar adelante una sola candidatura, nos pareció bien y por eso es que a nosotros nos pareció que en ese momento Tuto era la persona más adecuada por su liderazgo, por su capacidad de conducir, pero las cosas han cambiado», apuntó Costas.

El titular de Demócratas anunció que se reunirán con el Comité Político de su partido para «hacer una evaluación» de la situación y decidir sus próximas acciones. «No es cierto que nosotros hemos roto con Tuto, no es cierto que estamos apoyándolo a Tuto, no es nada cierto, lo cierto es lo que siempre hacemos cuando se reúne el partido y el Comité Político», declaró el exgobernador cruceño.