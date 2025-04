¿Cuándo empieza el cónclave para elegir al nuevo Papa? Las claves del calendario vaticano

Fuente: infobae.com

El eco de las campanas de San Pedro resonó con una cadencia inusual en la Plaza San Pedro. No convocaron esta vez a la liturgia, sino a un silencio expectante, “tocaron a muerto” dice el protocolo. Desde ese momento, oficialmente en los pasillos marmóreos del Vaticano, donde el incienso se mezcla con el perfume inasible de la historia, los pasos de los cardenales resuenan con el peso de una decisión que transformará los años venideros: elegir al próximo sucesor de Pedro.

Mientras dos guardias suizos, firmes como estatuas vivas, custodian el ataúd de Francisco en la capilla de la Casa Santa Marta, los emisarios del Espíritu Santo comienzan a llegar desde los rincones más recónditos del mundo. Llegan con túnicas y lenguas diversas, con teologías divergentes, con dudas, nostalgia y esperanza. Son 135 los cardenales con derecho a voto, todos menores de 80 años, procedentes de 71 países, un mosaico global que revela no solo la universalidad de la Iglesia, sino también su encrucijada.

No hay mayoría clara. No hay una idea común para suceder la grandeza de Franciscus I.

Ya se habla de los “papables” pero la última palabra será dicha en la Capilla Sixtina.

Cardinal Peter Erdo looks on at the Vatican, following the death of Pope Francis, as seen from Rome, Italy, April 22, 2025. REUTERS/Mohammed Salem