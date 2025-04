Cuatro homicidios en 24 horas en Uruguay: una escuela debió ser desalojada tras una balacera

El enfrentamiento entre bandas en Cerro Norte sigue explicando un recrudecimiento de la violencia; vecino relata que están acostumbrados

Un operativo en el barrio Cerro Norte de Montevideo, una zona marcada por el enfrentamiento entre dos grupos criminales (@leopedrouza) eju.tv





Fuente: infobae.com

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

A la salida de una escuela de Cerro Norte –un barrio de la periferia de Montevideo–, la Policía encontró 35 vainas de una pistola nueve milímetros. El centro educativo debió ser desalojado y, apenas a 200 metros, un hombre estaba caído en la vía pública. Cuando llegaron hasta allí, el joven, de 22 años, estaba sin vida. Le habían disparado en la cabeza.

El asesinato en un barrio atravesado por la violencia fue uno de los cuatro homicidios que hubo en Uruguay en 24 horas. Otro de los asesinatos también ocurrió en Cerro Norte, donde apareció un cuerpo calcinado. Además, un hombre de 21 años fue asesinado de un disparo de arma de fuego en Maldonado y otro, de 46 años, fue víctima de un homicidio mientras caminaba en la capital cerca del Arroyo Carrasco.

Cerro Norte es una zona chica, lo que provoca que las dos bandas criminales estén cerca a la hora de actuar. Los Colorados y Los Suárez operan con poca distancia y se pelean por el dominio de la venta de drogas. El enfrentamiento entre Los Colorados y la familia Suárez data de varios años. La Policía conoce a sus líderes y a varios de los que trabajan para ellos.

Una escuela del barrio Cerro Norte de Montevideo debió ser desalojada (Google Maps)

Uno de los homicidios de este lunes ocurrió en pleno horario de clases, según informó el noticiero Telenoche de Canal 4. No es la primera vez que ocurre un episodio con estas características cerca de este centro educativo, donde también funciona un club de niños.

La Policía supo de este enfrentamiento a través del sistema ShotSpotter, el software adquirido para detectar disparos de armas de fuego. Cuando llegó el personal de la Guardia Republicana a la zona, lo primero que hicieron fue consultar a las autoridades del centro educativo, quienes informaron que no se produjeron ni daños edilicios y que tampoco hubo personas lesionadas. Fue entonces que se desalojó el edificio. Los padres o responsables de los niños debieron ir a buscarlos.

Una llamada al 911 alertó a la Policía de que había una persona caída a unos 200 metros, que era el hombre fallecido de 22 años. No tenía antecedentes penales.

Un vecino declaró a Canal 4 que ya están acostumbrados a esta situación. “Cuesta seguir porque mañana vas pasando sin querer y te puede pasar a vos. Y no tenés nada que ver. A veces no hay horario, no hay nada. Están los niños, a veces están saliendo”, relató este hombre, que estaba en el fondo de su casa cuando escuchó los disparos.

Un operativo policial tras un homicidio en el barrio Cerro Norte, en la periferia de Montevideo (Captura Subrayado/Canal 10)

Mientras, la Policía investiga el hallazgo del cadáver en el mismo barrio Cerro Norte. Los investigadores analizan cámaras de videovigilancia de la zona y se entrevistan con eventuales testigos para tratar tratar de saber cómo se produjo esta muerte.

El cuerpo fue encontrado por el conductor de un vehículo en la madrugada. Cuando los policías llegaron, el cuerpo estaba totalmente quemado. Testigos afirmaron haber visto a dos personas tirar un “bulto” a una cañada de la zona, informó el noticiero Subrayado de Canal 10.

El asesinato en Maldonado, en tanto, se dio en la madrugada del lunes. La Policía local informó que en las primeras horas se tomó conocimiento de que un hombre de 21 años había ingresado grave al hospital público del departamento por una herida de arma de fuego. El joven murió en el centro de salud.

Otro de los homicidios investigados por la Policía que ocurrieron en 24 horas se dio en Carrasco Norte. Un hombre, de 46 años, fue interceptado por delincuentes, que le dispararon en una pierna y lo agredieron cuando cayó al piso. El disparo fue cerca de una arteria femoral, lo que provocó que el hombre perdiera mucha sangre y muriera en el lugar.