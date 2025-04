Dejan en libertad a los arrestados durante el desalojo en el barrio Santa Lucía

El desalojo en el barrio Santa Lucía, asentado en la zona Este, se realizó el pasado lunes, jornada donde un contingente policial arribó al lugar para retirar a los vivientes, con una orden judicial. La presencia de los uniformados que buscaban cumplir el desalojo, movilizó a los vecinos, quienes se resistían a abandonar los predios.

“El martes entre las 15:30 y 16:00 horas, me llegó un informe donde se me hacía conocer que siete personas habían sido arrestadas, no aprendidas, sino arrestadas, en el barrio Santa Lucía, cuando la Policía trataba de realizar un desapoderamiento, entiendo que había una orden judicial”, explicó el fiscal.

Tras tomar conocimiento del actuar policial y el informe de los arrestados, verificó que estas personas ya estaban más de ocho horas arrestadas, lo dejó sin efecto y citó a los mismos.

Detalló que, según el reporte de la Policía, estas personas fueron arrestadas por estorbar y tratar de evitar que se cumpla la orden emanada por un juez.