Diputado Cuéllar acusa a jueza de “pagar favores laborales” con fallo que beneficia a Evo y anuncia conformación de comisión 

La declaración surge luego de que la jueza Lilian Moreno, de Santa Cruz, anuló tanto la imputación como la orden de aprehensión emitida en contra del exmandatario, cuyo proceso penal radica en Tarija.

eju.tv / Video: Wara TV

El diputado arcista Rolando Cuéllar acusó este miércoles a la jueza del distrito de Santa Cruz, Lilian Moreno, de “pagar favores laborales”, en referencia a que fue funcionaria del Servicio de Impuestos Nacionales en 2014, durante el gobierno de Evo Morales. Asimismo, anunció la conformación de una comisión en la Cámara de Diputados, para que se investigue a la funcionaria por presuntamente beneficiar al expresidente con la anulación de la orden de aprehensión e imputación pot un caso de trata y tráfico de personas, que radica en Tarija.

“Desde la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) vamos a pedir al Ministerio de Gobierno la aprehensión de esta juez Lilian Moreno. Nosotros no vamos a permitir que una exfuncionaria pública conforme una organización criminal de jueces y de abogados del evismo. Esta juez ya fue funcionaria y ocupó el cargo de directora de Impuestos Nacionales en 2014 y ahora está devolviendo favores como exfuncionaria de Evo Morales Ayma”, enfatizó el legislador, en conferencia de prensa.

La resolución de autoridad judicial responde a una queja presentada por los abogados de Morales, quien fue acusado de mantener una relación con una menor de edad, con la que presuntamente tuvo una hija. Según el fallo, el caso deberá trasladarse a Cochabamba, bajo el argumento de que en ese departamento reside el “juez natural” del proceso.

Ante esa noticia, Cuéllar anunció la conformación inmediata de una comisión en Diputados, que esté integrada por las tres fuerzas políticas e investigue el presunto caso de favorecimiento de Morales.

“Queremos decirle a esta juez que no se va a escapar del país, nosotros estamos formalizando al presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, la destitución inmediata de esta juez, no es posible que esta juez esté favoreciendo a un violador en serie y no proteja a los niños contra los delitos cometidos”, sostuvo.