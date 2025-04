Diputado de CC afirma que el modelo económico del MAS fracasó y no disminuyó la brecha riqueza – pobreza

Saúl Lara afirma que el MAS ya no tiene nada que ofrecer al país y exhorta a la oposición a la unidad para poder ofrecer expectativas reales a la población boliviana para salir de la crisis.

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Saúl Lara afirmó este viernes que el modelo económico del Movimiento al Socialismo (MAS) fracasó sin haber cumplido las expectativas de cerrar la brecha social que persiste en el país entre quienes más tienen y quienes menos poseen; además, que dilapidó los ingentes recursos provenientes de la venta de gas a Brasil y Argentina sin haber ampliado la base económica nacional que permita afrontar los momentos de crisis.

“Lo que estoy seguro es que es un modelo que se ha agotado, que ha fracasado y que se ha vaciado en sus contenidos básicos de cerrar la brecha riqueza – pobreza, los niveles de redistribución y que, por supuesto, han colapsado; lo que está viviendo hoy el país es el resultado de ese modelo, de ese manejo, de esa forma de administrar los pocos recursos que tiene el país”, afirmó el asambleísta, para luego enfatizar en que el MAS desperdició la etapa de bonanza económica.

En ese sentido, expresó su esperanza en que el 17 de agosto exista un cambio de gobierno que permita la implementación de un nuevo modelo económico que de soluciones a la aguda crisis que atraviese el país, reconduzca las políticas económicas y permita vislumbrar en el mediano plazo un horizonte más bonancible que devuelva la certidumbre a las familias bolivianas y reencauce a la nación por el camino del desarrollo y la prosperidad.

“La primera tarea será encarar la crisis económica y naturalmente modificar este modelo que ha colapsado, que ha fracasado, ya no va más. (…) ¿Qué cosas tiene para ofrecernos el MAS? Aparte de su pelea de candidaturas, no puede ofrecer sino uno modelo que ha terminado, que ha colapsado y se ha agotado, la prueba fehaciente de ello son estas interminables colas para diésel y gasolina y los niveles del precio de los productos de la canasta familiar que en algunos casos ha subido casi el cien por ciento”, remarcó.

Sin embargo, también cuestionó a la oposición política del país por las señales erradas que da al país con las fricciones entre contendientes cuando existe un pedido generalizado de los diferentes sectores de la unidad para poder sustituir al MAS al frente de la administración del Estado e implementar un programa económico que ayuda a la población a salir de la difícil coyuntura que atraviesa el país y transformar la crisis en oportunidades para poder generar riqueza, empleo y un mejor panorama social.

“Esta claro que la señal que ha dado la oposición no es la mejor, sin duda alguna, todos los bolivianos lo sabemos; si el MAS está en una profunda crisis y división estructural, en la oposición no estamos mejor, resulta que por lo menos hay tres candidatos, sino más, que no logran ponerse de acuerdo en este esfuerzo que es una demanda de la ciudadanía opositora democrática boliviana de que ojalá solo haya un solo frente de la oposición que lleve adelante un programa que hoy en día necesita el pueblo boliviano”, puntualizó.