Diputado de CC presenta recurso ante el TCP para la participación de los pueblos indígenas en las elecciones

Pide la suspensión del artículo 5 de la Ley 1096 de Organizaciones políticas, para que las naciones originarias puedan ejercer su derecho a ser elegidos.

eju.tv / Video: DTV

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Miguel Roca, presentó una acción de Inconstitucionalidad Abstracta ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), con el objetivo de modificar el inciso c) del artículo 5 de ley 1096 de Organizaciones Políticas, para que las organizaciones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos participen en las elecciones generales sin restricciones.

El asambleísta justificó la presentación del recurso, porque de esa manera se romperá el control del Movimiento al Socialismo (MAS) sobre los pueblos indígenas, tal cual fue aprobado el texto de la Ley 1096, que restringe la participación de estos solamente a las elecciones subnacionales, lo que contradice a la propia Constitución Política del Estado, que en su artículo 209 señala que las naciones originarias pueden presentar sus postulantes en igualdad de condiciones que las agrupaciones ciudadanas y los partidos políticos.

Foto: captura pantalla

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Tiene una sola medida precautoria y es que se suspenda la aplicación de ese artículo de la Ley de manera que el Tribunal Constitucional pueda recibir las solicitudes que están presentando varias organizaciones indígena originarias, para poder participar en las elecciones y se permita como manda la Constitución que registren su organización originaria campesina en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), para poder participar con candidatos en las elecciones”, explicó.

Roca manifestó que si el TCP da curso al recurso que presentó la semana pasada, es decir, la tutela y la medida precautoria, de suspender el artículo 5 de la ley 1096, la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB) y otros pueblos originarios podrán participar en los comicios de agosto venidero y no tendrán que presentar un nuevo recurso pidiendo que se les permita participar de las elecciones como habría anunciado.

Foto: captura pantalla

“Si el Tribunal Constitucional tiene la sensatez de tratarlo rápidamente, admitirlo y dar la medida precautoria que solicitamos, ya no tendrá problemas con la CIDOB, esta ya no tendría que presentar nada, simplemente el Tribunal Electoral registra a la CIDOB y ya no habría ningún problema, la solución está en manos del TCP con relación a la acción constitucional que presentamos, ahí no hay problema, se suspende el artículo 5 de la ley 1096, eso permitiría que esas organizaciones sean inscritas por el TSE”, apuntó.

Para el asambleísta de oposición, el MAS tiene secuestradas a las organizaciones indígena originario campesinas tan solo con ese artículo y si el TCP accede al recurso presentado por Roca, además de otro con similares características interpuesto por el TSE, entonces, estas organizaciones podrán participar en las jutas nacionales. “Este recurso es una especie de antídoto rente a esas actitudes antidemocráticas”, resaltó.