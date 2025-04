Diputado Ribera reconoce que Hamdan es su amigo, pero niega estar involucrado en el “golpe fallido”

El legislador opositor de Creemos, Richard Ribera. Foto: Beni Noticias

El diputado de Creemos Richard Ribera, investigado por la asonada militar de 2024 y sobre quien pesa una orden de aprehensión, negó cualquier vínculo con el “fallido golpe”, aunque admitió que uno de los involucrados, Fernando Hamdan, es su amigo.

“El pueblo tiene que saber la verdad, somos transparentes y personas honestas, este show del Gobierno es parecido al del falso golpe, donde quiere involucrar a otros, no estoy involucrado en lo más mínimo de estas acciones de las que se me acusa y lo único que buscan son nuevos actores de oposición, no tenemos miedo a la cárcel a estas patrañas”, expresó el legislador a Asuntos Centrales.

“Richard Ribera no tiene la más mínima vinculación y desvirtúo lo que este Gobierno intenta hacer, seguro de detendrán y van a seguir metiendo presos porque el pueblo aún no se ha unido y no ha despertado”, reclamó.

El diputado aclaró que si es citado a declarar se presentará y añadió que una orden de aprehensión no es el conducto regular que corresponde para imputar a un legislador.

“Nunca tuve un contacto con mi amigo Fernando Hamdan, es mi amigo, como es mi amigo Jorge Valda, que lo conocí durante esta carrera política, son personas que luchan porque vivamos en un país con democracia”, expresó.

“El único contacto con Fernando Hamdan, después de las marchas con Codepa, fue ese 26 de junio, pasado el mediodía, no encuentran un solo contacto con ningún militar ni con ninguno de los involucrados, justa o injustamente, fuera de ese audio que me manda ese 26, en qué puedo estar involucrado si cuando me entero ya los tanques estaban en la plaza Murillo, lo único que buscan es a otro opositor preso”, declaró.

Luego de presentar una pieza audiovisual sobre el “golpe fallido” de junio de 2024, el Gobierno detuvo al abogado Valda y a tres militares más. Luego, Valda fue liberado, se defenderá en libertad.