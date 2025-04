Economista: Sueldo mínimo no llega ni a $us 200 por dólar paralelo

El salario mínimo nacional en Bolivia sube este año de Bs 2.500 a Bs 2.750; sin embargo, debido al tipo de cambio del dólar paralelo, no llega ni a $us 200, según un análisis del presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Luis Fernando Romero.

“El salario nominal sube, pero el salario real se va abajo”, aseguró el especialista y explicó que, pese al incremento, con ese dinero se compra menos bienes y vale menos en dólares por la inflación y la devaluación.

El salario nominal es la cantidad que un empleado recibe por sus tareas durante la jornada de trabajo. Y es el que ve reflejado en la nómina de la empresa. Mientras que, el salario real hace referencia a las necesidades básicas y servicios a los que el trabajador puede acceder con su sueldo (salario nominal ajustado a la inflación).

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Según el tipo de cambio oficial de Banco Central de Bolivia (BCB), Bs 6,86, el salario mínimo nacional de esta gestión alcanza aproximadamente a $us 400; sin embargo, ese cambio se aplica solo en teoría, pues el mercado paralelo cotiza la divisa por encima de los Bs 14 esta semana.

Salario

En ese marco, esos Bs 2.750 al tipo de cambio en el mercado paralelo llegarían aproximadamente a $us 180. «Es decir que este solo representa el 45% del valor oficial, ya que lo manda es su precio real o de mercado», explicó el economista.

Según Romero, en 2022, cuando el salario mínimo nacional era Bs 2.250, equivalía a $us 328, pues se aplicaba el tipo de cambio oficial. En esta gestión, el salario será mayor, Bs 2.750; sin embargo, su valor en moneda estadounidense no llegará ni a $us 200.

Romero explicó el lunes que el incremento salarial 2025 es el más alto en los últimos siete años, lo cual generará mayor incertidumbre en los mercados y con seguridad una subida del precio del dólar paralelo.

«El 2022, el salario mínimo nacional era Bs. 2.250, unos $us. 328 dólares al tipo de cambio oficial. El2025 es de Bs. 2.750, unos $us. 401 al tipo de cambio oficial, sin embargo al cambio del dólar paralelo es de aproximadamente $us. 180», indicó.

El lunes, el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) acordaron un incremento salarial de 10% al sueldo mínimo nacional y de 5% al haber básico para educación, salud, Fuerzas Armadas y Policía.