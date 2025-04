“El alcalde no permite que lo fiscalice”: Concejal Chambilla denuncia a Arias por incumplimiento de deberes

La presidenta del Concejo de La Paz, Lourdes Chambilla, dijo este jueves que denunció al alcalde Iván Arias, por incumplimiento de deberes en torno a procesos de fiscalización a su gestión. La autoridad dijo que tuvo que recurrir al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para hacer prevalecer una ley municipal.

“La resolución es del Tribunal Constitucional y esta resolución le dice al alcalde que la Ley 499 (municipal) tiene vigencia y que la ley existe (…) esto es incumplimiento de deberes; está admitida la denuncia, el trámite está aquí (La Paz) y ahora me van a tomar las declaraciones”, dijo Chambilla antes de ingresar a oficinas de la Felcc.

Chambilla explicó que la denuncia contra Arias está relacionada con la censura que hizo el Concejo hacia “varios” secretarios municipales. La concejal dijo que tras esta acción, el alcalde debió haber destituido a las autoridades.

“Hay una ley de fiscalización (Ley 499) y el alcalde no permite que se fiscalice. Hubo varios secretarios censurados en el cual el alcalde no los ha destituido”, explicó Chambilla.

Tras obtener una resolución del TCP a su favor, Chambilla dijo que corresponde que el alcalde Arias sea citado para que preste su declaración.

“El alcalde ha indicado que esa ley (499) no tiene vigencia, que no sirve y no tiene conocimiento (…) He llevado como 1.000 carpetas al Tribunal Constitucional, estas pruebas ya nos han devuelto y está ahora en la Policía”, dijo.