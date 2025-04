El candidato Rodrigo Paz será operado mañana de emergencia por una lesión en su rodilla derecha

“Esto pasa cuando uno le mete a fondo y no quiere perder, no me gusta perder” señaló Paz.

Fuente: Prensa Rodrigo Paz

El candidato a la presidencia por el Partido Democrático Cristiano (PDC), Rodrigo Paz Pereira, será operado mañana en la tarde de emergencia, en la clínica Cemes de La Paz, debido a una lesión que sufrió en la rodilla derecha mientras jugaba un partido de fútbol el fin de semana, en el marco de su campaña.

A través de un video, el candidato informó sobre su estado de salud y la intervención quirúrgica a la que será sometido. Afirmó que espera que su recuperación sea pronta, para continuar con su campaña electoral.

“Tengo una lesión en un ligamento de la rodilla derecha. El médico considera que debo ser sometido a una operación para reconstruir el ligamento y estar listo para la campaña”, señaló.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

En el video se oye decir al candidato que guardará reposo unos días, lo que no implica que estará inactivo. “Estaré unos días con baja, pero no inactivo; le seguiré dando con toda la fuerza, dando pelea por la patria”, dijo.

En las últimas semanas, el candidato del PDC viene realizando una serie de actividades, entre reuniones con sus militantes y encuentros con comerciantes, cuentapropistas, emprendedores, transportistas, en otros. En varias de esas oportunidades los encuentros han terminado de partidos de fútbol.

“Esto pasa cuando uno le mete a fondo y no quiere perder, no me gusta perder”, añadió en medio de una sonrisa, el referirse al partido de fútbol en el que sufrió la lesión.

“No fue un accidente, fue una lesión. Los futbolistas no tenemos accidentes, tenemos lesiones Uno tiene la pasión por el fútbol, pero el fútbol tiene sus condiciones especiales, pero cuando algo te apasiona das el 100%. Yo le doy así al fútbol y, por supuesto, a la patria”, se le oye responder en el video a alguien que le pregunta cómo se siente después del “accidente”.

Rodrigo Paz Pereira no es solamente un apasionado por del fútbol, sino que tuvo la oportunidad de jugar con algunos equipos nacionales. “No era el más rápido, pero era el que no paraba en la marca”, comentó en una entrevista anterior.

Su pasión por el fútbol viene de su familia. Su padre, Jaime Paz Zamora, fue un talentoso arquero que en su tiempo era conocido como “El indio volador”. Su hermano menor, Jaime Paz, jugó en Bolívar. Hoy, su hijo Paulino destaca y trasciende a nombre de los Paz en esa pasión de multitudes.