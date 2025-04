El día que Basile ‘echó’ al Papa Francisco del vestuario de San Lorenzo: «Sacá a este tipo que es mufa»

En el año 1998, cuando el Coco dirigía al Ciclón, sacó a «un cura que bajaba a saludar a los jugadores» porque no quería que nadie los distrajera.

Jorge Mario Bergoglio falleció este lunes 21 de abril a sus 88 años y quedará en el recuerdo su costado futbolero y su amor por San Lorenzo. Mientras vivía en Argentina tenía una relación muy cercana con el club, a tal punto que visitaba el vestuario para saludar y bendecir a los jugadores en la previa de cada partido. Pero en 1998, Alfio Basile no permitió su presencia en un sitio tan íntimo para los jugadores y tiempo más tarde recordó la anécdota entre risas

El Coco sustituyó a Jorge Castelli en el banco del Ciclón con el Clausura 98′ ya comenzado. El día de su debut, nada menos que ante Boca, se encontraba en el vestuario dando la arenga previa cuando apareció un personaje particular.

«Cuando ya estamos por entrar, entra un cura. Estaba al lado mío (Fernando) Miele porque era mi presentación, sino no hay directivos conmigo antes de empezar un partido. Le digo ‘¿Quién es ese cura?’ y me dice: ‘Mirá, Coco, es un cura que viene siempre acá y está acostumbrado a saludar a los jugadores antes de cada partido‘», recordó el extécnico de la Selección Argentina.

Y continuó contando su diálogo con el por entonces presidente de San Lorenzo: «‘Le digo: ¿este tipo viene siempre? Y para qué me vienen a buscar a mí, no le ganan a nadie. Sacá a este tipo que es mufa. Echalo ya, no quiero ver ningún cura en el vestuario. No quiero a nadie que me distraiga a los jugadores'».

«Aparte estaban perdiendo todos los partidos, sino no me hubieran ido a buscar a mí. Entonces va Miele y le dice: ‘Mirá hay un técnico nuevo y a él no le gusta que entre nadie extraño, así que te tenés que ir’. En abril del año pasado (2014), estando en un restaurant, aparece Miele y me dice: ‘¿Viste quién es el Papa?’ Y le digo ‘cómo no voy a saber quién es el Papa, salió en todos lados’, y me contesta ‘ese es Bergoglio, el que echaste vos del vestuario’. Una cosa increíble», concluyó el Coco entre risas.

El amor del Papa Francisco por San Lorenzo

Además de la religión, el fútbol fue otra de las pasiones que atravesó la vida de Jorge Bergoglio. San Lorenzo conquistó su corazón cuando tenía 9 años, cuando un gran equipo conformado por René Pontoni, Armando Farro y Rinaldo Fiaramonte, entre otras estrellas, se consagró campeón del fútbol argentino en 1946.

Incluso como líder de la Iglesia Católica, Francisco siguió al día con su cuota de socio, bajo el número 88.235N-0, y tuvo gestos para con el club en varios rincones del mundo, ya sea con regalos recibidos o distintos comentarios.

Como una señal divina, a poco de su elección como Sumo Pontífice de la Iglesia Católica, el Ciclón fue campeón local y luego ganó la Copa Libertadores en 2014, la gran cuenta pendiente de su historia.