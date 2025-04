El éxito de la candidatura de Andrónico es estar lejos de Evo y Arce, afirma Cronenbold

En ese marco, el exalcalde de Warnes también se refirió a la posible candidatura del presidente Luis Arce y afirmó que esa «película ya la vimos» en el caso de la postulación de Jeanine Añez.

Mario Cronenbold no ha bajado los brazos en la campaña para promover la candidatura de Andrónico Rodríguez. En su juicio, el éxito de su posible candidatura es estar lejos de Evo Morales y del presidente Luis Arce.

En ese marco, también se refirió a la eventual candidatura del presidente Luis Arce y afirmó que esa «película ya la vimos» en el caso de la postulación de la expresidenta Jeanine Añez.

«El éxito de esta candidatura de Andrónico, que esté primero en las encuestas, que la gente se sume cada día más, es porque la gente quiere un cambio de verdad», señaló.

«Donde he podido lo he dicho, mientras más lejos esté de Arce y de Evo el éxito es ese, porque la gente ve en Andrónico un cambio de verdad, donde no va a ser ni manipulado por una dictadura sindical, ni manipulado por un Gobierno que tiene el poder momentáneamente, le quedan tres o cuatro meses», añadió.

Rodríguez ha descartado en horas pasadas una candidatura con el MAS de Luis Arce, pero también se ha mostrado lejano de los eventos clave de Evo Morales, al punto que hasta la dirigencia de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba lo conminó y amenazó con sanciones.

Cronenbold consideró que «el rato que le levante la mano Evo o Arce» a Rodríguez «ahí nos vamos al tacho con el discurso de renovación».

El exaliado de Morales también se refirió a la posible candidatura de Arce, quien es proclamado por las organizaciones que lo respaldan.

«Esta película ya la vimos, su entorno de la señora Añez, que es ese entorno que ahora está de candidato, que ahora se hacen a los opas, que dicen que no fue parte del Gobierno como lo fue Tuto, lo fue Samuel, lo fue Manfred y los fueron todos y la dejaron sola y ahora ni siquiera la visitan», dijo el exalcalde de Warnes, en Santa Cruz.

En su juicio, a la mandataria del Gobierno de transición «le mintieron» y le dijeron: «usted puede ser candidata, usted puede ganar».

«Y ella en el camino se dio cuenta que no tenía esa aceptación, que le mentía su entorno y tuvo que bajarse en medio camino porque no tuvo aceptación por la mala gestión», sostuvo.

Cronenbold comparó esa situación con la intención de Arce de postular en los comicios del 17 de agosto de este año.

«Con esta gestión desastrosa, la canasta familiar en el techo, colas por todas partes para comprar combustible, el dólar está llegando a 15 o pasó de 15 y encima no hay… o sea, con qué cara le voy a tocar la puerta y decirle: ‘Deme la oportunidad de ser Presidente, va a disculpar, la cagu… estos cinco años y ahora lo voy a hacer bien’. No sucede, hay un rechazo generalizado», ironizó.