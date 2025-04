«El general miente»: Moldiz revela que conoce a Zúñiga, aunque descarta que tenga poder en el Gobierno; analiza una demanda contra el exjefe militar

El exministro reveló que conoce a Juan José Zúñiga inclusive antes de la crisis de 2019. Es más, dijo que el militar lo invitaba a eventos públicos y que conversó algunas veces por teléfono.

El exministro Hugo Moldiz ha salido al frente de las denuncias que lanzó el excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga, quien lo vinculó con el caso de la toma militar de la plaza Murillo y señaló que era parte de un círculo íntimo de decisión con poder «por encima de los ministros».

El también analista reveló que conoce a Zúñiga inclusive antes de la crisis de 2019. Es más, dijo que el militar lo invitaba a eventos públicos y que conversó en algunas oportunidades por teléfono, pero aseguró que nunca hablaron del «golpe».

«El general miente, porque si bien tengo una relación desde antes de 2019, que nunca fue frecuente por si acaso, y que después conversé con él unas dos o tres veces desde que se recuperó la democracia a la cabeza de Luis Arce nunca nos pusimos a hablar ni de ‘fujimorazos’, ni de intentos de golpe, ni nada por el estilo», señaló.

«Él me invitaba alguna veces para que yo vaya a actos oficiales de las Fuerzas Armadas y yo no iba porque no me gustan esos actos», dijo en una entrevista con Fama, Poder y Ganas.

¿Tenía su número de teléfono?, le preguntaron; Moldiz respondió: «Claro».

El exministro rechazó todas las sindicaciones que planteó Zúñiga en la entrevista que concedió a un medio de comunicación argentino y apuntó a la responsable de la Embajada de Estados Unidos en Bolivia, Debra Hevia.

«Algo sabía ella. En Estados Unidos a veces o se hacen de la vista gorda o promueven y organizan golpes de Estado», afirmó, aunque no presentó pruebas.

Zúñiga habló desde el penal de El Abra, donde se encuentra recluido por el caso de la toma militar del 26 de junio de 2024.

En ese marco, ubicó a Moldiz como parte de un círculo muy próximo al presidente Luis Arce con un poder de decisión que está supuestamente por encima de los ministros.

Moldiz ha rechazado esas denuncias, en ese contexto fustigó al exjefe militar y dijo que está dispuesto a presentarse a declarar si es citado por la Fiscalía.

Es más, dijo que analiza impulsar un proceso legal en contra de Zúñiga por implicarlo en el caso.

“Si me citan claro que acudiré, el que nada debe, nada teme e incluso he pensado iniciar un proceso contra este militar, aunque los procesos son largos y costosos”, afirmó Moldiz.

El exministro de Gobierno también dejó en claro que su relación con el Gobierno es de orden político y de ninguna manera ese vínculo tiene relación con el supuesto círculo de poder.

«El día que yo tenga una relación oficial con el Gobierno no tendría por qué negarlo», sostuvo.

«No tengo ninguna relación. Me parece ridículo querer darle validez a las declaraciones de un general que intentó un golpe de Estado”, manifestó Moldiz.