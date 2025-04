El incremento salarial deja indefensas a cinco millones de personas que no viven del Estado, ni del sector privado, explica economista

Esas personas no tienen beneficios laborales, no tienen trabajo, ni seguro y además de no recibir aumento salarial sufrirán el alza adicional de los precios de los alimentos, consecuencia del incremento salarial.

Fuente: eju.tv/con datos de radio Panamericana.

Luego que el gobierno del presidente Luis Arce acordó con la Central Obrera Boliviana (COB) un incremento del salario mínimo a Bs 2.750 y el básico sube 5%; el analista Julio Linares dijo son pocos los beneficiarios de esa mejora, ya que de seis millones de personas que, un millón de trabajadores recibirán ese aumento, pero de éstos la mitad son funcionarios públicos y la otra son empleados del sector privado, dejando en la indefensión a cinco millones de personas que no tienen salario del Estado, ni de la empresa privada.

“Lo que hizo el Presidente (Arce) es incrementar el salario al sector público, que no son sólo las instituciones del gobierno central, están profesores, salud, militares, policías. La otra mitad son quienes trabajan en el sector privado”, dijo en declaraciones a radio Panamericana.

En contraparte a esos “beneficiarios” del incremento salarial, existen más de 5.8 millones de personas en indefensión no tienen trabajo que les ofrezca un seguro para su jubilación, de salud, derecho a vacaciones y aguinaldo, como dicta la legislación laboral vigente. Muchas de estas personas desempeñan una actividad no formal, la que podría ser desde trabajar de chofer para el dueño de un minibús o la madres e hijos que atienden una tienda familiar.

Pero además el aumento salarial causará más daño a esos cinco millones de personas porque ellas no recibirán ningún incremento y simultáneamente viven el alza e inflación del costo de alimentos; de igual forma, los privilegiados beneficiarios del sector público y privado, tampoco se beneficiarán por la misma razón, es decir, la inflación de los alimentos es mayor al supuesto aumento.

Finalmente, Linares alertó que el alza de los salarios, además de provocar inflación, incrementará el déficit del gasto público en Bs. 3 mil millones, “además del problema de combustibles, falta de dólares, está el gasto excesivo, el gobierno tendrá que aumentar a su presupuesto ese monto para pagar a toda la gente de los ministerios, entidades descentralizadas y empresas públicas, mientras que las entidades autónomas de gobernaciones y municipios verán si autorizan o no ese incremento.