El MAS no se da por vencido e intentará aprobar una vez más el crédito para emergencias y el voto en el exterior

Las 10 COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

Una sesión del pleno del Legislativo. Foto: Cancillería

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

El MAS pide reconsiderar crédito de JICA, mientras que la oposición no cree que haya votos suficientes; Rodríguez Veltzé rechaza invitación de Evo Morales para ser su acompañante en el binomio del FPV; y, crisis económica: En tres meses ya se alcanzó casi el 70% de la inflación proyectada para todo el año. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

El MAS pide reconsiderar crédito de JICA, mientras que la oposición no cree que haya votos suficientes

La senadora Virginia Velasco (MAS), dijo que la vicepresidencia ya tiene una nota solicitando la reconsideración del Crédito de Jica por aproximadamente 100 millones de dólares, para lo cual se debe convocar en próximas horas a una sesión de Asamblea y poder revisar este crédito internacional que fue rechazado en la sesión del pasado 2 de abril. “(Se envió la nota) conforme a reglamento de diputados, para que se pueda reconsiderar el proyecto de 100 millones de dólares y esperemos que la vicepresidencia pueda convocar a una Asamblea y reconsiderar y poder aprobar este proyecto de ley que ayudará a la población, porque sabemos que ese crédito es para que se lleven adelante las elecciones nacionales y atender los desastres naturales”, dijo Velasco en conferencia de prensa. Por su parte el diputado Alejandro Reyes (CC) no cree que se pueda conseguir los dos tercios de voto necesarios para reconsiderar el proyecto.

Rodríguez Veltzé rechaza invitación de Evo Morales para ser su acompañante en el binomio del FPV

El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé se pronunció este lunes sobre la invitación que le hizo el ampliado de ‘EVO Pueblo’, la nueva organización de Evo Morales, para que sea el candidato a vicepresidente del Frente Para la Victoria (FPV); en la publicación en su cuenta de la red social X, el jurista agradece la convocatoria hecha por los afines del exjefe de Estado, pero deja en claro que no será parte de ningún binomio presidencial para las elecciones nacionales programadas para el 17 de agosto próximo. “Agradezco y valoro la invitación. Como ya lo expresé públicamente, no seré candidato con ninguna postulación. Como ciudadano seguiré apoyando el orden democrático y el derecho de la población a elegir libremente a sus autoridades”, escribió en su cuenta personal el también expresidente de la Corte Suprema de Justicia, quien en anteriores oportunidades aclaró que no iba a ser candidato a ningún cargo electo.

Tuto dice que asesores “evistas” y “gonistas” están detrás de “maniobras y emboscadas políticas”

El expresidente y miembro del bloque de la unidad de oposición, Jorge Tuto Quiroga, sostuvo este lunes que va a desenmascarar a “asesores ‘gonistas’ y ‘evistas’» que están detrás de las “maniobras políticas” dentro de la polémica por la definición de un candidato único opositor para las elecciones de agosto. “Vamos a mostrar quiénes son estos raros asesores ‘gonistas’ y ‘evistas’ que andan dando vueltas articulando estas emboscadas, no nos prestemos a eso, la unidad es con la gente y a la gente hay que demostrarle que no vamos a ser como el MAS, violando las leyes para hacer los que nos dé la gana”, declaró Tuto en Santa Cruz, durante una conferencia de prensa. El líder de la alianza Libre anunció que no reconocerá los resultados de la encuesta, con la cual el frente pretende elegir al “candidato único”, porque “es pagada por una sola de las partes”, está “contaminada” y no tiene fiscalización.

El Pacto de Unidad evista denuncia plan para atentar contra la vida de Andrónico y responsabilizar de ello a Morales

El Pacto de Unidad afín a Evo Morales denunció este lunes que existe un plan para generar una división entre el exmandatario y Andrónico Rodríguez, para posteriormente atentar contra la vida del presidente de la Cámara Alta y responsabilizar del hecho al líder de la Coordinadora de las seis federaciones del trópico de Cochabamba, de la cual el joven senador es vicepresidente en representación de su organización cocalera. El dirigente de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia (CSCIOB) evista, Juan Enrique Mamani, llamó a la reflexión a Rodríguez para retornar al instrumento político afín a Morales y no escuchar a miembros de su entorno, a algunas autoridades gubernamentales que solamente buscan ‘empañar su liderazgo’ y a dirigentes de la región del norte de La Paz, que se dieron a la tarea de desprestigiar al movimiento cocalero del trópico de Cochabamba.

Evo: “La derecha está sacándose la mugre entre ellos, que se peleen, nosotros tenemos que estar unidos”

El expresidente Evo Morales participó el fin de semana de un ampliado nacional en Cochabamba en el que se refirió a la coyuntura política previa a las elecciones generales 2025. “La derecha está sacándose la mugre entre ellos, que se peleen. El Gobierno igual no sé cuántos candidatos a la presidencia tiene… Nosotros tenemos que estar unidos”, remarcó ante sus seguidores. En cuanto a su frente, que anunció que será Evo Pueblo, dijo que tiene que estar unido y no pelearse por un puesto en el Senado o en Diputados. Además, aseguró que en un inicio de la gestión del presidente Luis Arce, todos eran arcistas; sin embargo, luego decidieron alejarse. “Todos hemos sido arcistas, en 2021 defendimos la marcha, pero luego nos dimos cuenta en el 2022 tanta corrupción, mala gestión y de paso protección al narcotráfico”, sostuvo a tiempo de asegurar que en 2022 quitó su apoyo al Gobierno.

Alianza Manfred-Chi tendrá su encuesta en mayo; por ahora sólo cumplen un «trabajo conjunto»

El precandidato presidencial Manfred Reyes Villa anunció este lunes que su alianza con su homólogo Chi Hyun Chung tendrá su encuesta en mayo y que, por ahora, la labor en común se concentra en un «trabajo conjunto entre ambos líderes». «No hemos seguido hablando (con Chi), vamos a ver la metodología, seguramente para mayo vamos a lanzar una encuesta, mientras tanto vamos a seguir trabajando de manera conjunta, no podíamos hacer una alianza ahorita o antes porque el plazo vence el 17 de abril», declaró el alcalde de Cochabamba. Reyes Villa se refirió este lunes al aparente quiebre interno en el Bloque de Unidad de la Oposición, del cual dijo que no goza de representatividad y sostuvo que su alianza con Chi es el «verdadero bloque de unidad con el pueblo». «No podríamos hacer una alianza para el Tribunal Supremo Electoral, pero sí podemos hacer un acuerdo de trabajo conjunto», agregó el burgomaestre.

Pumari y Camacho coinciden en que el MAS hundió al país y que es la oportunidad para terminar con su ciclo

Los exlíderes cívicos Marco Antonio Pumari y Luis Fernando Camacho, quienes lideraron las movilizaciones de 2019 cuando supuestamente se orquestó un fraude electoral por parte de Evo Morales y su gobierno, coinciden en señalar que el Movimiento al Socialismo (MAS) es el responsable de la debacle económica en la que está sumido el país y que existe una gran oportunidad para derrotar a las corrientes de izquierda en las urnas este 17 de agosto próximo. Ambos guardan detención en centros penitenciarios de Potosí y La Paz, Pumari desde el 2021 y Camacho desde el 2022, y son juzgados en el caso denominado ‘Golpe I’, debido a los acontecimientos de octubre y noviembre de 2019 que derivaron en la dimisión y posterior huida del país de Morales Ayma; el Ministerio Público los acusa por los presuntos delitos de terrorismo, conspiración, seducción de tropas, asociación delictuosa, entre otros.

Crisis económica: En tres meses ya se alcanzó casi el 70% de la inflación proyectada para todo el año

El presidente del Colegio Departamental de Economistas de Tarija, Luis Fernando Romero, alertó que la inflación en los tres primeros meses alcanzó casi el 70% del proyectado por el Gobierno para todo este año, lo que supone que el aumento de precios se disparará mucho más este año. El Instituto Nacional de Estadística (INE) difundió el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulado a marzo de 2025, donde la cifra se sitúa en 5%, un nivel no registrado en los últimos 33 años. “La causa principal de esta inflación elevada, acelerada y sostenida en este 1er semestre del 2025, como la del año pasado, es la falta de dólares en la economía (formal, informal, público y privada) y su precio elevado en el mercado paralelo que ahora ronda por los Bs. 12”, sostuvo Romero. Los consumidores sufren los altos costos porque la falta de dólares hace difícil importar productos e insumos que necesita la producción nacional.

Contracabol posterga diálogo con el Gobierno y este exige controles municipales por alza de la carne de res

El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, manifestó este lunes que los afiliados a la Confederación de Trabajadores en Carne de Bolivia (Contracabol) decidieron postergar el diálogo previsto para el viernes 4 de abril pasado, pese a la urgencia de abordar el incremento del precio del kilo gancho de la carne de res, lo que incluso dio paso a la restricción a la exportación. Asimismo, la autoridad demandó a las alcaldías hacer controles municipales ante el alza del alimento. “Deberíamos haber abordado el viernes pasado con Contracabol, pero lamentablemente ellos decidieron no asistir y esperar hasta el 10 de abril, fecha en la cual han fijado una marcha y posterior a ello, recién estarían dispuestos a conversar estos temas que tenían que ver con el abastecimiento del producto, pero principalmente, con el tema del precio del kilo gancho de la carne de res”, afirmó.

La alerta hidrológica rige hasta el 12 de abril y Gobierno precisa Bs 722 millones para atender las emergencias

La alerta hidrológica que activó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) regirá hasta el sábado 12 de abril por el riesgo de lluvias e inundaciones; el Gobierno precisa 722 millones de bolivianos para atender las emergencias. «Del 3 a 12 de abril se mantiene la alerta hidrológica naranja emitida por el Senamhi, que rige para 230 municipios de siete departamentos, es decir que todavía existe el riesgo de que puedan haber inundaciones», declaró este lunes el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes. La totalidad de los departamentos del país reportaron afectaciones por la crecida y el desborde de ríos, además de inundaciones y pérdidas de cultivos y ganador. De las nueve gobernaciones del territorio nacional, tres se declararon en desastre (Beni, Chuquisaca y Oruro) y dos en emergencia (La Paz y Santa Cruz), en tanto que municipios de los otros cuatro departamentos reportaron daños.

