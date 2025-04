El nuevo gobierno deberá asumir medidas, mientras tanto a ajustarse el cinturón, afirma Romero

Según los informes internacionales, Bolivia atraviesa un momento complejo en lo económico.

Santa Cruz.- Según los recientes informes internacionales que dan malas expectativas económicas al país, el nuevo partido político que asuma el Gobierno este año tiene que cambiar el modelo económico, mientras, la población deberá “ajustarse el cinturón”, afirmó el presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Fernando Romero.

“Eso va a ser tarea del nuevo Gobierno que debería asumir en noviembre, espero yo, y ahí sí la cosa va a cambiar. Mientras tanto, creo que hay que ajustarse un poco más los cinturones y comenzar un poco a dejar de comer carne y tomar té en vez de café. No queda de otra”, dijo Romero en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

Según los informes internacionales, Bolivia atraviesa un momento complejo en lo económico. Para el Fondo Monetario Internacional (FMI), el país no es ajeno a la desaceleración que golpea a varias economías en América Latina. Lo preocupante, señalan, es que este freno viene acompañado de un menor consumo y una caída en la inversión privada, mientras el sector externo tampoco logra levantar vuelo.

El panorama que traza el Banco Mundial no es más alentador. La proyección de crecimiento del PIB para 2025 es de apenas 1,2 %, muy por debajo del 3,5 % estimado en el Presupuesto General del Estado. A esto se suma un dato que encendió las alarmas, el lunes 14 de abril Bolivia alcanzó su nivel más alto de riesgo país en lo que va del año, con 2.190 puntos, según JP Morgan, ubicándose en el segundo lugar del ranking regional, solo detrás de Venezuela.

“Como ciudadano también lo experimento cuando voy a hacer feria cada fin de semana, porque hay el temor hasta de preguntar. O bien, consultas a tu casera si es que hay algún producto y te dice que no hay porque ya no está llegando porque es caro atraer. (…) La situación, pues, no es alentadora porque los precios suben. Semana a semana está subiendo, uno, dos, tres o cinco pesos o más”, manifestó el economista.