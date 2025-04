El panorama político se calienta: los frentes acomodan sus fichas de cara a las elecciones nacionales

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Jaime Dunn fue proclamado por una parte de militantes del PDC. Foto: El Deber

Evo asegura que ofreció a Andrónico apoyar su candidatura, pero él “quedó callado”; Jaime Dunn es proclamado precandidato por el PDC en Santa Cruz, pero delegado del partido lo desconoce; y, Lla situación económica del país y un mar de acusaciones, las banderas de la campaña electoral. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Evo asegura que ofreció a Andrónico apoyar su candidatura, pero él “quedó callado”

El expresidente Evo Morales reveló este domingo que, en una conversación con Andrónico Rodríguez, presidente del Senado, le ofreció apoyar su posible postulación a la presidencia, pero -según la versión del líder del evismo- el legislador calló. “En una reunión que tuvimos con las Seis Federaciones, estaba Andrónico hace dos o tres meses, le dije: ‘hermano Andrónico, si quieres ser candidato, di que vas a ser candidato, te voy a apoyar’. (Pero) quedó callado”, indicó Morales en su programa dominical de radio. La versión de Morales sale a la luz horas después de la proclamación de Rodríguez en un evento campesino en Pailón, en Santa Cruz, y el surgimiento del denominado “Bloque Bicentenario” que impulsa su potencial candidatura con miras a las elecciones del 17 de agosto de este año. Este nuevo grupo inclusive tiene en sus filas a legisladores evistas como el senador William Torrez y la diputada Estefanía Morales.

– Jaime Dunn es proclamado precandidato por el PDC en Santa Cruz, pero delegado del partido lo desconoce

“Acepté la nominación”. Fue la declaración del economista Jaime Dunn, al momento de confirmar que será el precandidato presidencial por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), para las elecciones generales del 17 de agosto. El académico fue proclamado por militantes del partido en Santa Cruz. “Por supuesto esto (reconocimiento) tiene que seguir el curso correspondiente con el Tribunal Supremo Electoral para consolidarse como un tema final”, afirmó Dunn. La referencia que realiza el economista se da porque el 22 de abril, la directiva del PDC a nivel nacional dio a conocer la precandidatura del senador de Comunidad Ciudadana (CC) Rodrigo Paz Pereira, quien terciaría en los comicios. Roberto Castro, delegado del PDC ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), manifestó que el comité político del partido ratificó el compromiso con el acuerdo suscrito con Paz Pereira.

– La situación económica del país y un mar de acusaciones, las banderas de la campaña electoral

El periodo aprobado para las campañas electorales en las elecciones presidenciales de Bolivia es del 19 de mayo al 13 de agosto. Sin embargo, los precandidatos avivan el escenario electoral con proclamaciones y movilizaciones que toman las calles de varios puntos del país. Aunque no hay candidatos oficialmente inscritos en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), los comicios ya cuentan con varios aspirantes a la silla presidencial que en medio de cruces de acusaciones han levantado la bandera de soluciones para salir de la crisis que enfrenta el país. Jorge Tuto Quiroga, postulante por la alianza Libertad y Democracia (Libre), apunta al Gobierno de Luis Arce como responsable de la compleja situación económica, pero también señala a Evo Morales, otrora líder del gobiernista Movimiento Al Socialismo (MAS), de gestar el «despilfarro» en una época de bonanza que ya no es tal.

– Evo Morales: “Si no resolvemos el tema de la subvención, Bolivia no tiene solución”

Evo Morales considera imprescindible cortar la subvención de combustibles en Bolivia para eliminar el déficit de la economía. Dijo que cuando le planteó esto Luis Arce, el presidente lo descartó. “No quiero mentir, si no resolvemos el tema subvención, Bolivia no tiene solución”, manifestó Morales, durante un ampliado que se realizó en Lauca Ñ este domingo. Morales aseguró en su intervención que en abril del 2023 tocó el tema de la subvención en su programa dominical y desde el Gobierno descartaron. “El día siguiente Lucho dijo: la subvención no se toca”, señaló el líder de los cocaleros del trópico de Cochabamba. Evo considera que la subvención puede ser eliminada sectorialmente o de manera gradual, y acompañado de programas sociales o productivos. “Algunos partidos dicen vamos a levantar subvención, pero no tienen propuesta social, ni programa productivo”, señaló Morales.

– Un déjà vu electoral: Los rostros de los candidatos desde 1997

A las puertas de una nueva elección y al revisar el archivo de los procesos electorales de los últimos 30 años en Bolivia, se observa una constante repetición de nombres, rostros, propuestas y visiones de país. Nos remontamos al domingo 1 de junio de 1997. En esas elecciones generales, el binomio de Acción Democrática Nacionalista (ADN), conformado por Hugo Banzer Suárez y Jorge «Tuto» Quiroga, obtuvo el 22,26 % de los votos, convirtiéndose en la primera fuerza política. Tras una sesión del Congreso Nacional, se eligió al exdictador como el quincuagésimo primer presidente de Bolivia. ADN formó una alianza con el Partido Demócrata Cristiano (PDC) y la Nueva Fuerza Republicana (NFR), liderada por Manfred Reyes Villa. En esos comicios también estuvo Samuel Doria Medina, exministro de Planificación de Jaime Paz Zamora, quien fue candidato vicepresidencial acompañando al “Gallo”.

– Gobierno no subvenciona harina en Santa Cruz, pero garantiza pan a Bs 0,50 en el resto del país

Frente al anuncio de incremento a Bs 1 la unidad de pan en Santa Cruz, el gerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), Franklin Flores, aclaró que el Gobierno no subvenciona harina al departamento, pero garantiza el precio de Bs 0,50 para el alimento en el resto del país. Además, señaló que la Gobernación cruceña es la encargada de realizar controles a los panaderos. “En 2022, nosotros ofrecimos harina al sector panificador, pero no lo quisieron (…) hemos sufrido un rechazo”, explicó Flores. Según el gerente, los panificadores pidieron harina importada y rechazaron la harina procesada de Bolivia, en ese sentido, buscaron otras maneras para mantener el costo del pan en el departamento. Sin embargo, los costos incrementaron y los panificadores anunciaron que, desde este lunes 28 de abril, el precio sube de Bs 0,50 a Bs 1 en el departamento cruceño.

– El Gobierno mantiene la proyección de 7,5% de inflación para este año

Este domingo, el ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, afirmó que se mantienen las proyecciones establecidas en el Presupuesto General del Estadio (PGE) 2025, que prevé una tasa de inflación acumulada del 7,5% para este año. “Estamos evaluando, no tenemos hasta el momento un cambio en las proyecciones (…), este mes va a ser importante para ver si realmente se logra bajar esa presión hacia el alza que se tenía dentro de la inflación”, afirmó en conferencia de prensa. A marzo de este año, la inflación acumulada llegó a 5%, por lo que algunos organismos, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), proyectaron que se elevará hasta un 15% para los últimos meses de la gestión. “Es la proyección del propio FMI, seguramente han hecho alguna proyección lineal, no conozco los detalles; pero es algo más complejo proyectar el tema de los precios”, indicó al respecto el ministro.

– Bolivianos con mayor pesimismo sobre el manejo de la economía

La situación económica del país, con una inflación acelerada, la falta de divisas y de combustibles, se refleja en el pesimismo de los bolivianos sobre el manejo de la economía, que lidera a nivel regional con un 93%, seguido de Perú con 90%, luego se encuentra Chile con 73%. El mal camino que llevan los administradores del Estado se refleja en la pérdida de confianza de la población, de acuerdo con un informe de Ipsos. En el caso de Bolivia, desde julio la popularidad y el descontento empezaron a crecer, ya que los bolivianos piensan que el actual gobierno, liderado por el presidente Luis Arce, lleva a la economía nacional por mal camino. En julio de 2021, el porcentaje bordeaba el 56% y casi se mantuvo al finalizar la gestión. Pero a partir de agosto de 2022 el descontento empezó a subir continuamente, mientras que la opinión a favor del Gobierno, de llevar en la dirección correcta la economía bajó.

– Empresarios en emergencia debido a que el IT no podrá compensarse con el IUE si no se paga este tributo en total o en forma parcial

El 30 de abril vence el plazo para el pago del Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) y las compañías contribuyentes, solo podrán compensar con ese tributo pagado en su totalidad o en forma parcial el Impuesto a las Transacciones (IT). Empresarios paceños declararon emergencia, observan la disposición e identifican al menos 8 vulneraciones. El Decreto Supremo 5327 en su disposición adicional segunda señala: que se modifica, en el párrafo sexto del Artículo 7 del Decreto Supremo, la frase «…hubieren pagado efectivamente dicho impuesto…» por «…hubieren pagado efectivamente dicho impuesto hasta la fecha de su vencimiento». Esa norma ahora señala que, solamente los sujetos pasivos del IUE que hubieren pagado efectivamente dicho impuesto -hasta la fecha de su vencimiento- podrán deducir el mismo como pago a cuenta del Impuesto a las Transacciones que deben declarar mensualmente.

– Las lluvias dejan 58 muertos y 10 desaparecidos; canalizan recursos para La Paz, Cobija y Colcha K

El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, informó este domingo que “hasta el momento, ya son 206 los municipios que se declararon en desastre municipal por eventos; 8.545 comunidades fueron afectadas y se registraron 859.775 familias afectadas y damnificadas”. Las lluvias se han cobrado a la fecha 58 vidas, 10 personas siguen reportadas como desaparecidas, detalló la autoridad en una entrevista con el canal estatal. “Este periodo todavía es de lluvia y estamos viendo que todavía hay afectación en muchos lugares”, dijo. En ese marco, puntualizó que “el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió alerta hidrológica de prioridad naranja hasta 1 de mayo para 200 municipios en ocho departamentos”. En ese marco, también dijo que en 2024 tres municipios enfrentaron “eventos extraordinarios”: La Paz, Cobija y Colcha K.