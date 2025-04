El secretario del Tesoro de Trump llega a Argentina: respaldo a Milei, aranceles y posible préstamo de EEUU al país

Scott Bessent arribará al país pocas horas después de anunciado el acuerdo con el FMI y el primer día sin cepo cambiario en años. Su agenda express y por qué se trata de un viaje de relevancia

Sebastián Catalano

El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent (REUTERS/Leah Millis)

Fuente: Infobae

En un viaje relámpago y de gran relevancia por el turbulento contexto global y por los cambios en la economía local, mañana por la mañana llegará a Buenos Aires el secretario del Tesoro de Estado Unidos, Scott Bessent.

Más allá del peso propio de la visita, Según reveló Infobae el viernes pasado, el viaje adquiere particular relevancia por dos hechos concretos. Bessent llega al país en medio de la tensión comercial global, que se disparó luego de anunciado el esquema arancelario del gobierno del que forma parte y que encabeza Donald Trump. No solo eso: desembarcará en el primer día de una Argentina sin cepo y en medio del debut del nuevo programa económico de Javier Milei, luego del nuevo acuerdo con el FMI que se anunció el viernes.

La visita durará unas 12 horas y no es una gira por la región. El secretario de Tesoro, el quinto en la sucesión presidencial estadounidense, viajará solamente al país y luego regresará a Washington, al gabinete que negocia con buena parte del mundo los nuevos esquemas comerciales que pretende Trump. En medio de vaivenes, el rol de Bessent tomó nueva relevancia en las últimas horas.

Bessent llegará en un avión privado del gobierno americano y muy probablemente aterrice un segundo vuelo privado en el que, según pudo saber Infobae, podrían llegar Robert Citrone, inversor “billonaire” y fundador del Grupo Discovery, con activos en el país y viejo conocido del ministro Luis Caputo; Matt del Orfano, el experto en economía argentina de Citrone; Matt Schlapp, presidente de Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) y muy cercano a Trump; y Soledad Cedro, CEO de CPAC Argentina y socia en Tectic, empresa de lobby de EEUU.

Bessent junto al secretario de Comercio de EEUU, Howard Lutnick parados detrás del presidente Donald Trump en la Oficina Oval de la Casa Blanca (REUTERS/Nathan Howard)

La visita y las condiciones en las que se realiza configuran un claro respaldo a la gestión de Milei, quien asoma como el principal aliado de la gestión Trump en la región. Pero, más allá de eso, ¿a qué viene Bessent al país? Hay distintas versiones, más allá de la agenda formal, que incluye un encuentro con Miel y Luis Caputo, a las 11 de la mañana; un almuerzo con empresarios y CEO de multinacionales en el Palacio Bosch, la residencia del embajador de EEUU en el país; y. seguramente, otros encuentros con el equipo económico.

“Hay un elefante en el cuarto y nadie está hablando de él: Bessent no viene a pasear en medio de este lío global. Se toma el día para venir y algún anuncio habrá”, aseguró desde EEUU una fuente con amplio conocimiento de las negociaciones de ese país con Argentina.

Agenda y anuncios

Según reveló Infobae el viernes pasado, la llegada del influyente funcionario podría incluir un refuerzo de financiamiento para la Argentina a través de una línea de crédito especial, una idea que está en la mesa de conversaciones con el Gobierno argentino. No es la primera vez que ocurre: en 1995, EEUU le dio a México unos USD 20.000 millones en medio del crisis del Tequila a través de su Exchange Stabilization Fund (ESF, o Fondo de Estabilización Cambiaria); y en 2002 el mismo esquema, aunque con menos dinero, se usó para rescatar a Uruguay. Según el documento ESF Credit Arrangements, 1972-2002, del Tesoro estadounidense, el país accedió a ese esquema en 1995, por USD 1.000 millones, pero como garantía para un crédito del Banco de Pagos Internacionales (BIS); y algunas veces en los ‘80, pero por montos menores.

De un esquema en ese sentido habría comenzado a hablar Bessent con Caputo, en Washington, cuando el ministro acompañó a Milei al evento de CPAC en el que se reunió con Milei, en febrero pasado. El secretario del Tesoro, además, tiene muy buena relación con el segundo de Economía, el chileno José Luis Daza, de quien fue inversor en el hedge fund QFR Capital Management, del que también fue parte Demian Reidel, jefe de asesores de Milei.

El viceministro de Economía, José Luis Daza

Si bien no se habló de posibles montos, fuentes al tanto de las conversaciones aseguraron que EEUU quiere bajar la influencia de China en la Argentina y, en ese contexto, podría analizar un préstamo para que el país cancele definitivamente el swap con China. No es una cuestión simple. El swap de monedas vigente entre el BCRA y el Banco Popular chino es por casi USD 18.000 millones, el más grande que tiene el país asiático en el mundo en este momento. Representa el 70% de los USD 24.657 millones de reservas brutas que tenía el país hasta antes del acuerdo con el FMI, y fue renovado por un año, según se anunció la semana pasada. ¿Podría haber ahora un primer anuncio, para luego avanzar a un esquema de reemplazo? No hay nada descartado.

También se habló, como parte de una negociación amplia, firmar un acuerdo de provisión de minerales críticos, como el litio, que la Argentina tiene en abundancia, y “tierra raras”, vitales para muchos componentes electrónicos e informáticos. Más allá de las dudas al respecto, está claro que es un tema de la agenda de Bessent. Según destacó hoy este medio, este año, tres días después de asumir, el número uno del Tesoro viajó a Ucrania a negociar con Volodimir Zelenski el control de todas sus reservas de minerales estratégicos y tierras raras a cambio de los 185.000 millones de dólares que la Casa Blanca le prestó a Ucrania para enfrentar la invasión rusa.

Los aranceles también están en el centro de la discusión. Así, otra versión de los últimos días indicó que el funcionario de Trump podría llegar con un acuerdo de “arancel cero” para un grupo de productos. Quienes abonan esa teoría creen que EEUU tenía en carpeta hacerlo para mostrar un país con el que se pudo negociar rápido. En ese sentido, el representante comercial estadounidense ante el Senado, Jamieson Greer, mencionó a Argentina como una nación dispuesta a acompañar la política de Estados Unidos mediante la flexibilización de sus propias restricciones comerciales. Pero horas después de esas declaraciones, Trump comunicó la pax arancelaria por 90 días, con lo cual un anuncio puntual en ese sentido podría complicar la negociación global y, sobre todo, con los países. Las patentes de los laboratorios, las trabas para importar y las falsificaciones de primeras marcas americanas son el eje de las exigencias de EEUU a la hora de negociar cuestiones arancelarias.

Quien es Bessent

Licenciado en ciencias políticas de la Universidad de Yale, Bressent hizo toda su carrera como inversor y administrador de hedge founds. En los 90 fue parte del Soros Fund Management, del magnate de origen húngaro, luego tuvo su propio fondo –Key Square Group– y luego volvió al grupo Soros hasta 2015.

El fundador de Ualá, Pierpaolo Barbieri, tuvo a Bessent como uno de sus primeros inversores El fundador de Ualá, Pierpaolo Barbieri, tuvo a Bessent como uno de sus primeros inversores

Está casado con un ex fiscal de Nueva York, John Freeman, y tiene dos hijos nacidos de vientres subrogantes. Sus comienzos en la política estuvieron cerca del partido Demócrata de EEUU, con Al Gore, y luego asesoró a Trump en su primer mandato.

En los últimos días, su rol en el gobierno de EEUU alcanzó renovada relevancia porque, según medios americanos, fue quien le aconsejó a Trump abrir un paréntesis de negociación de 90 días luego de anunciado el nuevo esquema arancelario.

En el país, además de Daza, tiene vínculo estrecho con Pierpaolo Barbieri, fundador de Ualá, quien probablemente mañana estará en el almuerzo con su inversor. El grupo Soros fue uno de los primeros interesados en la fintech argentina y Bessent fue vital en esas negociaciones. “Bessent firmó el primer cheque”, aseguran cerca de Ualá.

