El techo que nos habita

¿Y si la arquitectura no solo construyera casas sino también pensamientos? Este artículo explora cómo la altura del techo—aparentemente un detalle técnico—afecta nuestras emociones, procesos cognitivos y modos de vida. Desde la neurociencia hasta la tradición cultural, el espacio arquitectónico se revela como una forma de moldear el alma.

Hay techos que nos pesan y techos que nos elevan. Techos que estrechan el cuerpo y techos que expanden la mente. La arquitectura, en su versión más humana, no es solo un contorno para vivir sino un lenguaje silencioso que incide, con la precisión de un bisturí emocional, en nuestra forma de pensar, de sentir, de relacionarnos. El arquitecto coreano Inu Lee lo dice sin rodeos: “El espacio es la única barrera de la creatividad de los niños (y no tan niños)”.

Desde una perspectiva física, los estudios de neuroarquitectura muestran que los techos altos no son solo un capricho estético. Activan zonas cerebrales ligadas a la imaginación y al pensamiento abstracto, como el precúneo y el giro frontal medio. En cambio, los techos bajos estimulan procesos más concretos, analíticos y funcionales. No se trata de una disyuntiva entre lo bueno y lo malo, sino entre lo expansivo y lo focalizado. La altura define la mentalidad del espacio.

Pero este fenómeno no se agota en la neurociencia. Desde una mirada cultural, la arquitectura tradicional de muchas ciudades latinoamericanas, europeas o asiáticas concedía un lugar simbólico a los techos elevados. Eran sinónimo de amplitud, de aire, de jerarquía emocional. Eran un gesto civilizatorio. Con el tiempo, la lógica de la optimización de espacio los fue suplantando por techos bajos, ambientes compactos y una estética del encierro que privilegia la utilidad sobre la dignidad.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Y lo emocional está en el centro. ¿Quién no ha sentido la diferencia entre entrar en una iglesia barroca con bóveda inmensa y una oficina sin ventanas con paneles fluorescentes? No es solo percepción, es biología. El cuerpo segrega más o menos cortisol, se relaja o se tensa, según cómo es acogido por el espacio. Vivimos más del 90% de nuestras vidas en interiores. La arquitectura no es un escenario, es el guion.

Es por eso que hablar de techos altos no es una excentricidad ni una nostalgia de otros tiempos. Es hablar de libertad mental, de salud emocional, de diseño con intención. Un aula con techos generosos puede inspirar mejores ideas. Una sala de estar con entrada de luz puede generar paz. Un edificio hospitalario bien concebido puede curar más que muchos medicamentos. Y todo esto no son suposiciones. Es ciencia, medible con electroencefalogramas y respuesta electrodérmica, como lo prueban los laboratorios de neurotecnología aplicada al diseño.

Hay quienes dicen que no se puede pensar en grande cuando el techo está tan cerca del pensamiento. Puede parecer una frase poética, pero cada vez más arquitectos y neurocientíficos coinciden. La forma en que habitamos los espacios define la forma en que habitamos el mundo. Y en tiempos en que el encierro se ha vuelto cotidiano y la ansiedad un idioma común, tal vez haya que volver a mirar hacia arriba. No para escapar, sino para volver a soñar.

Por Mauricio Jaime Goio.