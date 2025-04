Empadronamiento masivo en Bolivia: Sanciones y qué pasa si estás de viaje

En la Ciudad de los Anillos, se han distribuido los puntos en coliseos municipales de diferentes distritos para facilitar el acceso a toda la población.

Charles Muñoz Flores







Fuente: Red Uno

Este viernes arrancó oficialmente el empadronamiento masivo en Bolivia, un proceso clave para garantizar la participación ciudadana en las elecciones generales de agosto. La convocatoria está dirigida principalmente a jóvenes que cumplirán 18 años hasta el 17 de agosto de este año, pero también incluye a personas mayores de edad no empadronadas y ciudadanos que desean cambiar su domicilio electoral.

“El empadronamiento comienza hoy, viernes 18 de abril, y desde esta fecha se habilita a los jóvenes que cumplirán 18 años hasta el 17 de agosto para registrarse”, informó Adolfo Freire, director del Servicio de Registro Cívico (Serecí) de Santa Cruz, durante una entrevista con el programa El Mañanero.

Además de los nuevos votantes, deben acudir a los puntos de empadronamiento todas las personas mayores de 18 años que aún no figuran en el padrón electoral y quienes necesiten actualizar su domicilio.

¿Qué requisitos necesito para empadronarme?

Freire aclaró que el único documento válido para realizar el registro es la cédula de identidad vigente y en original. “Es un acto estrictamente presencial, ya que el registro es biométrico. Capturamos las 10 huellas digitales, tomamos una fotografía biométrica, la firma digital y los datos biográficos del ciudadano”, detalló.

¿Qué pasa si estoy de viaje y no puedo empadronarme?

Una de las preguntas más frecuentes tiene que ver con las personas que están fuera de su departamento. En ese sentido, el director del Serecí fue enfático:

“El registro es netamente departamental. Si estoy en La Paz, pero voy a votar en Santa Cruz, no puedo registrarme en La Paz. Debo hacer lo posible para llegar al departamento donde quiero votar y registrarme o cambiar mi domicilio electoral dentro de los 20 días habilitados”.

¿Hay sanciones si no me empadrono?

Sí. Según Freire, el Tribunal Supremo Electoral emite cada año una resolución de sanciones que incluye multas para quienes no se registren dentro del plazo, no asistan a votar o no cumplan con su deber como jurado electoral.

“Obviamente, esa resolución establece una multa para aquellos ciudadanos que no procedan a registrarse, para los que no votan, y para los jurados no asistentes también”, remarcó.

El empadronamiento estará habilitado solo por 20 días

El periodo de empadronamiento masivo tendrá una duración de 20 días calendario. Por ello, se recomienda a los ciudadanos organizarse con anticipación, verificar sus documentos y acudir cuanto antes a los puntos habilitados para evitar contratiempos o sanciones.