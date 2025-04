Empresarios hablan de asfixia, mientras Impuestos se ufana de recaudar más

Al primer trimestre de 2025, el SIN reporta un incremento de la recaudación tributaria del 20,3% respecto a similar periodo de 2024. Propietarios de comercios y pymes relatan los “malabares” que realizan para cumplir con sus pagos impositivos

Juan Carlos Salinas

Fuente: El Deber

Para Jorge Antequera, propietarios de un taller de metalmecánica, los últimos meses de 2024 y los primeros de 2025, lo hicieron tambalear y dudar en seguir en la formalidad o esconderse en el anonimato de la informalidad y dejar de tributar.

Relató que hasta 2023 contaba con 10 operarios y que en dos años uno tras otro los tuvo que despedir para quedar solo con tres.

“¿Los números de impuestos son positivos?, sería bueno que también que reflejen cuales son los números de nuestra angustia, del no poder dormir para pagar los impuestos. Sería bueno que esos números muestren de toda la presión que uno recibe, mientras casi el 90% de los que producen o están en el comercio en el país son informales y no tributan”, se lamentó Jorge.

Para Mery la aventura, que inició hace cuatro años, de emprender por dos puntos de comida tradicional cada vez es más difícil de sostener.

“Las ventas son menores. La gente ya no gasta como antes y el precio de los alimentos subió mucho. Para seguir hemos probado con ofrecer una menor cantidad manteniendo la calidad, pero cada vez más difícil. No queremos bajar la calidad y menos aumentar el precio, pero si esto sigue así, tendremos que cerrar o pasar a la informalidad y no pagar impuestos. Por suerte no despedí a ninguno de mis colaboradores. Veré hasta donde resisto, porque raras veces impuestos entiende nuestra situación, solo exigen y exigen. Es verdad que ofrecen planes de pago, pero eso no alcanza, pues al final se debe pagar para evitar la multas o clausuras”, explicó.

A Raúl, su emprendimiento de venta de ropa e insumos deportivos le “está causando un dolor de cabeza”, debido que los ingresos por ventas bajaron, pero no así las exigencias impositivas.

“Para rebajar el alquiler, tuve que reducir el tamaño de la tienda y despedir a una vendedora. Ya los cobros deben ser en efectivo, no acepto tarjetas, pues necesito liquidez, para poder seguir operando y cumplir con mis obligaciones ante impuestos”.

Ante este escenario, el presidente del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Mario Cazón, durante el programa Dinero 360, de Radio EL DEBER, explicó que el desempeño de la recaudación tributaria fue mejor que la del primer trimestre de 2024.

La autoridad precisó “que gracias a la dinamización de la economía boliviana impulsada por el Gobierno nacional y al esfuerzo de los bolivianos que pagan sus tributos con puntualidad, se recaudó un 20,3% más en el primer trimestre de 2025, respecto del mismo periodo del año pasado”.

“Esto significa que la recaudación del Mercado Interno fue de Bs 9.285 millones, cuando en el periodo enero-marzo del año pasado, lo cobrado fue de Bs 7.717 millones. Es Bs 1.567 millones más, cobrados por Impuestos Nacionales es el resultado de la dinamización de todos los sectores económicos”, ponderó Cazón.

Sobre el tema, Fernando Romero, explicó que la gestión 2024, de acuerdo a la rendición pública de cuentas final 2024 del SIN, tuvo una recaudación impositiva del mercado interno de Bs. 34.946 millones, la más alta en los últimos seis años, con un cumplimiento de la meta programada en el 99%. El 32% correspondió al cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA), 30% al Impuesto a las Utilidades e la Empresas (IUE) y un 17% al Impuesto a las Transferencias (IT).

El economista considera que son tres los factores que pueden ayudar a entender el incremento en la recaudación tributaria.

El primero está referido a que el 28 de enero de 2025 se cobró el IUE a escala nacional, el segundo factor tiene que ver con que el IVA y el IT crecieron en recaudación por un factor inflacionario y por último habría una mayor presión fiscal en cobranzas a empresas y diferentes actividades económicas.

“Sería interesante analizar más a fondo el por qué hubo una mayor recaudación en comparación al 1er trimestre del 2024, principalmente por actividad económica, ya que cada una de ellas tiene un dinamismo diferente y coyuntural durante todo el año”, señaló Romero.

Juan Pablo Ordoñez, analista económico, sostuvo que la lectura sobre la recaudación tributaria tiene dos caras.

“Es una noticia positiva que haya una mayor recaudación, eso de alguna manera significa una reducción, o debería serlo, del déficit fiscal. Ahora también se debería analizar a que se debe esa mejora. Me atrevo a dar dos lecturas. La primera es que Impuestos ha mejorado a través de su implementación tecnológica su eficiencia para el cobro, el SIAT es un sistema que permite una mayor eficiencia. La otra lectura es que el mayor cobro se debe a que hay un importante porcentaje de incremento de los precios en los bienes y servicios que se trasladan a los impuestos. Pues no es lo mismo tributar por una computadora que antes valía Bs 100 y ahora cuesta Bs 200”, puntualizó Ordoñez.

Desempeño por sectores

Cazón desgranó que, durante el primer trimestre de 2025, las actividades ligadas a los Servicios Financieros incrementaron su aporte de Bs 1.099 millones (a marzo 2024) a Bs 1.482 millones, con un crecimiento del 34,9%.

Mientras que, el sector de Bebidas, hasta marzo del año pasado, pagó Bs 746 millones, mientras que al primer trimestre de la presente gestión lo recaudado sumó Bs 939 millones, lo que indica una mejora del 25,9%.

En cuanto a Electricidad, Gas y Agua, pagaron Bs 296 millones, con una mejora del 9%, pues en 2024 el monto fue de Bs 272 millones. La actividad ligada a los Productos de Minerales No Metálicos incrementó el pago de impuestos nacionales de Bs 101 millones (a marzo 2024) a Bs 129 millones, con un crecimiento del 26,8%.

Productos Alimenticios Diversos elevó su aporte de Bs 82,5 millones a Bs112 millones, con un 36,1% de incremento.

El sector de Restaurantes y Hoteles incrementó el pago de tributos nacionales de Bs 96,9 millones a Bs 104, con un aumento del 7,7%.

Juan Carlos Vargas, secretario general de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa de Bolivia (Conamype), sostuvo que los números del SIN no explican como día, tras día muchas unidades productivas cierran sus puertas o pasan a la informalidad.

“Lo que informa es una parte de la realidad, la otra no tiene registro, pero sucede en las calles, en la economía real”, indicó.

Y una de esas realidades es el cierre del tradicional Pollo Moderno, un restaurante de comidas rápidas, que desde 1982 está en la capital cruceña, pero que, por la caída de sus ventas y las responsabilidades impositivas, entre otras, solo atenderán hasta hoy, para luego cerrar sus puertas de forma definitiva.

