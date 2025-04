En la primera semana de empadronamiento, no hubo mucha afluencia, dice Serecí La Paz

El jefe de la sección de Tecnología del Servicio de Registro Cívico (Serecí) La Paz, David Nina, indicó que durante la primera semana del empadronamiento masivo nacional se reportó poca afluencia de personas a los puntos habilitados en la urbe paceña.

Fuente: Brújula Digital

“Sí, informando a la población que la Paz ha iniciado con lo que es el empadronamiento masivo de cara a las elecciones nacionales. La afluencia de gente, bueno, en este inicio del empadronamiento, bueno, ha estado relativamente bajo, sin embargo, seguimos nosotros trabajando todos los días”, indicó Nina a Brújula Digital.

Resaltó que en La Paz seguirán trabajando en los puntos desplegados y pidió a la ciudadanía que debe realizar el trámite no esperar a último momento.

“Sí, actualmente hemos visto el comportamiento de que asisten a última hora, o sea, hay afluencia, pero no la esperada. Entonces, en ese sentido, invitamos a la población a que no espera de último momento, todavía no hemos llegado ni a la mitad del tiempo estimado para empadronar, sin embargo, sería importante que los jóvenes, que toda la población, asista a nuestros puntos de empadronamiento y no esperen otras filas que se han visto anteriormente en el anterior empadronamiento”, indicó.

Se prevé un registro de cerca de 200 mil personas entre cambios de domicilio y nuevos registros.

En El Alto se tienen, según Nina, cinco puntos que están en el distrito 6, zona 16 de Julio, calle Víctor Gutiérrez. También en el distrito 1, ciudad Satélite, avenida Cívica, entre la calle 4. También en la zona de Villa Adela, en la avenida Julio César Valdez. Otro punto está en el distrito 8, zona Senkata, a dos cuadras de la plaza principal. Y en la zona Villa Bolívar, avenida Ladislao Cabrera.

En tanto en La Paz, hay seis megacentros habilitados.

“Bueno, en La Paz tenemos en la calle 14 de Septiembre y Lino Monasterios, de la zona Cementerio. Otro punto en Bajo Tacagua, que está entre la avenida Buenos Aires y Julio Telles. Hay otra en la Tejadas Sorzano, esquina Cernada, de zona Miraflores. Otro punto que tenemos es en la zona de Irpavi, en la avenida Rafael del Pabón. Otro de los puntos, estamos en la calle Landaeta, de la esquina 20 de Octubre, al lado del Instituto Americano. Tenemos aquí, por San Pedro, que es en la calle Boquerón, frente a la plaza Israel”, indicó Nina.

Los horarios de atención en estos puntos son de 8 de la mañana a 23:00 horas, “hasta atender al último de la fila”. Indicó que están “atendiendo prácticamente todos los días, incluidos sábados, domingos y feriados. El único requisito es el documento de identidad vigente, y que los jóvenes que hayan cumplido la mayoría de edad hasta el día de la elección, que es el 18 de agosto, pues pueden entornarse”.

