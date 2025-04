En Montero surge otra corriente de apoyo a la candidatura de Andrónico Rodríguez

El concejal de ese municipio, Noel Pozao, afirma también que Evo Morales busca confrontación al intentar proclamarse en Bulo Bulo, bastión del presidente del Senado.

Con la apertura de una casa de campaña y una masiva marcha de simpatizantes, organizaciones sociales de Montero se suman a la corriente nacional que promueve la candidatura presidencial del titular de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez; el concejal de ese municipio, Noel Pozo, afirmó que día que pasa suman los sectores que se adscriben a la petición para que sea el aspirante presidencial en las elecciones generales de agosto venidero.

Para ello, el concejal montereño explicó que los simpatizantes se reúnen permanentemente para definir las acciones que realizarán de ahora en adelante para promover y sostener la campaña electoral del senador del trópico de Cochabamba, porque -dijo- una gran cantidad de habitantes de esa ciudad ve en Andrónico la posibilidad de un cambio real en la forma de hacer política y apuesta por su liderazgo, capacidad y formación para dar soluciones a la crisis que atraviesa el país.

Asimismo, el legislador local cuestionó las acciones de los sectores que apoyan a Evo Morales, quienes se dan a la tarea de denostar a los grupos que se inclinan por la candidatura de Rodríguez, además, aseguró que esas personas mienten al líder cocalero al asegurarle que el respaldo a su postulación es mayoritario cuando, en realidad, son agrupaciones no solamente de Montero, sino de todo el país, las que respaldan al joven asambleísta.

“Pena por los compañeros al seguir con un grupo minoritario y le están mintiendo a nuestro hermano líder Evo Morales de que las organizaciones lo siguen apoyando, pero la coyuntura es diferente; nadie desconoce el liderazgo del hermano Evo, pero él mismo dijo que hay que apoyar a los jóvenes. (…) Día tras día se están sumando y esperemos que nuestro líder también pueda reflexionar y diga que sí se merece ese joven, para que el día de mañana se pueda presentar al pueblo boliviano de que es nuestro candidato”, enfatizó.

En ese sentido, refirió que las diferentes organizaciones sociales esperan el pronunciamiento del presidente del Senado sobre su candidatura presidencial para intensificar su campaña en todo el territorio nacional; en el caso específico de Montero, anunció que se abrirán otras casas de campaña tanto en el centro de esa ciudad y los otros distritos, para ello, invitarán al ‘hermano Andrónico’ para que sea parte de la inauguración de esos centros. “Estamos seguros que será candidato, porque la juventud y las organizaciones sociales lo piden”, subrayó.

Sobre la determinación de los sectores afines al exmandatario de proclamarlo como candidato único a la presidencia en la Federación Mamoré – Bulo Bulo, este sábado 19 de abril, el concejal de la segunda ciudad cruceña, acusó a los partidarios de Evo Morales de buscar la confrontación en la región, debido a que buscan imponer su posición en esa organización cuyo presidente es justamente Andrónico Rodríguez; además, que los propios dirigentes sociales de esa región desconocieron dicha convocatoria.

“Lamentamos la posición de nuestro líder Evo Morales, no existe lo orgánico en esa convocatoria, porque el ejecutivo es el compañero Andrónico Rodríguez, él debería convocar a esta situación (la proclamación), porque, además, los integrantes del directorio (de la Federación) son más de 32 y los que están firmando no pasan de los diez u once, es un abuso, pareciera que está buscando la confrontación, esperemos que no pase a mayores, porque esta es una actitud de provocación”, remarcó.