En vivo: Alcalde Arias, concejales y choferes instalan diálogo con mediación de la Defensoría del Pueblo

El diálogo que busca paralizar la promulgación de la norma que congela las nuevas tarifas en la urbe paceña se instaló a las 14.00 horas.

eju.tv / Video: Alcaldía de La Paz

A las 14.00 horas inició la reunión entre el alcalde de La Paz, Iván Arias, los concejales de las diferentes tiendas políticas y los dirigentes del transporte público, con la mediación de la Defensoría del Pueblo, para tratar el proyecto de ley municipal que pretende congelar las tarifas en 2 bolivianos, misma que está vigente desde hace más de dos meses y actualmente el pasaje es de Bs 2,40.

Al respecto, la presidenta del Concejo Municipal de La Paz, Lourdes Chambilla, justificó que ella se vio obligada por los vecinos que la cuestionaron por no «defender» el precio de los pasajes y pidió que se socialice la norma aprobada hace más de un mes.

«A estas cartas y notas de la población paceña estoy haciendo caso no me puedo hacer de la vista gorda. No puedo derogar una norma que no está promulgada», indicó la concejal, quien es señalada por la dirigencia del transporte público por intentar volver a las tarifas anteriores de Bs 2 y Bs 2,60, en tramos largos.

Admitió que fue la principal promotora de la norma y que ahora está dispuesta a que se haga la socialización de la propuesta y que no quiere una pelea con los choferes.

Actualmente, la reunión tripartita continúa, en la que cada concejal da su propuesta sobre qué se puede hacer con el tema de los pasajes. De forma paralela, los dirigentes del transporte público esperan a que no se vuelva atrás y continúen vigentes las nuevas tarifas, de lo contrario, advierten con acatar paros indefinidos con bloqueos de avenidas y calles, como se realizó la anterior semana.