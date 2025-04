Éramos hartos… y ¡parió la abuela!

Carlos federico Valverde Bravo

En este país no sirve de nada que las “instituciones y los Órganos de Estado” (el entrecomillado es una protesta) se reúnan, asuman compromisos, “salven la democracia” y se comprometan a hacer leyes, aseguren la plata para que todo el acto electoral esté garantizado y otras “bellezas” propias de lo ¡plurinashonal!, dado el gobierno que buscaba plata para elecciones en el extranjero y otros menesteres estaba trampeando con el pedido de aprobación de créditos “para tan noble tarea¨, al final avisó, mediante el ministro Montenegro primero y el presidente después, que la plata electoral está guardada y a buen recaudo. Recordemos que ese lentísimo… (quise escribir el excelentísimo) presidente nuestro no firmó el acuerdo de febrero de este año que acordó afianzar el poder pleno que, en materia electoral debía haberle correspondido al ente electoral (va en condicional, porque en los hechos no es así); si, en efecto fuera así, el TSE que ya está figurando como Poder Constitucional exclusivo de todo cuanto corresponde a la cuestión electoral no estuviera, a dos días del cierre de las inscripciones, teniendo que parar todo lo relativo a ello. Si se reconociera esa condición, el OEP, no hubiera sido fogoneado (incendiado) por 2 hechos a saber?

El recurso presentado por Huaytari , referido a las alternancias hombre/mujer (para seguir en la lógica machista de la política y democracia nacional), da a entender que el pésimo expresidente de la Cámara de diputados, tremendamente funcional al gobierno de Arce Catacora en eso de evitar que las reuniones se lleven a cabo o, acreditar mayorías de dudosos conteos (siguen sin habilitar el carísimo sistema de voto registrado uninominalmente en el tablero, adquirido para el efecto, en la sala de sesiones del hemiciclo) no se hubiese percatado hace más de 16 años de que tal cosa no se dio nunca, a pesar de que la CPE se aprobó el 2009; por ese texto, el gobierno/desgobierno de Evo Morales mató a 3 ciudadanos chuquisaqueños en La Calancha, el año 2007.

Y luego, inmediatamente apareció el exmagistrado que tiraba las hojas de coca al aire y sentenciaba a los litigantes por la manera en la que las mismas caían, me refiero al señor Gualberto Cusi, quien interpuso un recurso (pese a ser aliado de Tuto Quiroga, que no se responsabilizó por las acciones presentadas) acto que fue inmediatamente seguido por la Confederación de Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob) que anunció que presentará su propia demanda el martes y, la Confederación Nacional de Indígenas Originarios de Bolivia (Coniob), que reclaman participar con candidatos propios en las elecciones. En los hechos, se paraliza el cierre de la temporada de inscripciones hasta que el TCP, que admitió el recurso, defina qué es lo que corresponde, admisión que, es de esperarse , sea rechazada por extemporaneidad, dado que tal hecho pone el riesgo el calendario electoral y, porque ya ejerce la máxima autoridad en materia de elecciones, el TSE.

Como quiera que nada de lo hecho en Bolivia en materia política es serio, el TSE, que es muy poco (o nada) firme en esto de reivindicar su condición de árbitro electoral y única autoridad en la materia desde que se abrió hasta que termine el calendario como autoridad vigente del proceso, eso va hasta la posesión del presidente de la nueva gestión de gobierno, pero, sin pataleos y asumiendo que esto es tarea de otros, esperará lo que el TCP, que tiene mayoría gobiernista y ya dio muestras claras de su inclinación política, defina; de manera que nada está terminado y queda claro que las fechas, en este país son referenciales y no de plazo exigible.

Como nada es desconocido para el país político, las organizaciones indígenas que, desde que Arce es presidente, en su mayoría se sumaron a su gobierno y luego, por así convenir a sus mismos intereses, se volvieron al “evismo” con los mismos argumentos (se dejó escrito claramente la mayoría, porque debe haber alguna excepción, ojalá así sea) aunque es muy común ver, hoy, en víspera de las elecciones de agosto vemos a “lo indígenas” militando en ambas fracciones del mismo MAS, dando la impresión de que hay que repartir los huevos en varias canastas , siempre y cuando sean “del campo popular”.

Bueno, la declaración de don Calixto Ramos, de la Coniob fue la que sigue, como parte central: “Somos las nacionales indígenas originarias a nivel nacional, están los Qhara Qhara de Potosí y Chuquisaca; los Carangas de Oruro; los Pacha Jacques de La Paz; está la nación Kallawaya y otras naciones del Beni. Con todos ellos vamos a tener una reunión nacional para elegir a nuestro candidato”, aseguró el señor de referencia. (https://correodelsur.com/…/tres-organizaciones…). Pregunto: ¿si no consiguen el 3%, tras la votación, van a seguir siendo naciones indígenas originarias, cumpliendo lo que dice la ley, o simplemente perderán la sigla con la que llegan a la elección, pudiendo presentar otra sigla en otras contiendas electorales? Ese subterfugio de escudarse en una sigla ya lo conocemos, y creo que debiera estar claramente establecido, porque cuando le ley es pareja, nadie se queja.

Y sobre el tema, no podía faltar lo que sigue: “Tenemos todo el derecho de participar en las elecciones (…) vamos a entrar en huelga de hambre, no hay otra! (misma referencia). Difícilmente se los deje ir a una huelga de hambre, noble recurso de lucha usado con seriedad en muchos países del mundo e inclusive en Bolivia; recordemos que así logramos el retorno de la democracia, entre 1977-78, pero esos fueron otros tiempos… no dramaticemos, fueron tiempos de lucha para tener democracia real, no de esto que nos impuso Evo Morales y su socialismo sigloveintiunero, con su democracia iliberal, que terminó tomando todos los poderes del Estado, cosa que no pudo hacer Luis Arce quien se conformó con el autoprorrogado TCP a su favor, para cuando lo necesite, por eso mantuvo su mayoría entre ellos.

Probablemente se les dé espacio; por preclusión, y por calendario electoral, no corresponde; la inscripción de candidatos, después de validar las alianzas y partidos es el 19 de mayo. Ahora creemos saber el motivo por el cual no se aplicó ese principio tan importante. Pero es necesario dejar claro que lo reclamado es un derecho que siempre estuvo en la CPE y varias leyes; ese derecho no fue ejercido por dichas organizaciones, de manera que ese no parece ser el argumento real, sino la intención de evitar o postergar la elección nacional que, al oficialismo le vendría muy bien, no sólo porque Arce cada vez “mide menos”, sino porque el país no tiene cómo enfrentar los meses que se vienen.

Para seguir como candidato, tiene plazo legal de presentarse de casi un mes con un poco de sentido común, pudiera apartarse definitivamente de ello, porque primero que candidato debiera ser presidente, malo pero presidente igual y, ese presidente debe entregar el mando en noviembre; con sentido común y, si hay un ganador en primera vuelta, también pudiera adelantar la entrega, porque ¿qué hace el país con un presidente que no va tener autoridad alguna entre agosto y noviembre?.

Si sigue como candidato, necesita un tiempo y plata para seguir funcionando; plata que no tiene, porque, acertadamente, en el congreso no se van a aprobar los créditos, así Japón, el país amigo de los bolivianos que nos ayuda en las buenas y en las malas (y en las peores) diga que no se va a poder prestar más dinero si ese crédito no se usa; ya habrá tiempo de hacerlo, cuando se retorne a la normalidad institucional, si es que no se dan modos y “se mandan” un fraude grande, que sería la única manera de que el masismo o sus satélites sigan en el gobierno.

No hay, entonces, nada nuevo… lo de Huaytari y las organizaciones o naciones indígenas, que salen extemporáneamente, tiene objetivo de suspender la elección con ampliación de mandato; es solo cuestión de revisar diarios y noticieros, ahí se va a ver el ida y vuelta de dirigentes que usan a sus bases… pensamos que en beneficio propio, cosa que no aseguramos, pero tenemos derecho de creerlo.

En fin… parió la abuela, ya somos más y esto sigue… como si nunca hubiera pasado nada